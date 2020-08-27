https://ria.ru/20200827/bezlimit-1576364501.html

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия". РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:07

2020-08-27T09:07

2020-08-27T10:19

мегафон

мтс

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают <a href="https://iz.ru/1053110/anna-ustinova-anastasiia-gavriliuk/kachat-ne-stroit-operatory-otkazyvaiutsia-ot-bezlimitnykh-tarifov" target="_blank">"Известия"</a>.Tele2 с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране. Для абонентов, которые уже подключили эту опцию, ничего не изменится, но при отказе вернуться к ней уже будет невозможно.<a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> также с 27 августа изменил условия безлимитной опции "Тарифище". Теперь клиенты могут либо остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа при сохранении старой цены, но с ограничением интернет-трафика в 30 Гб.В "ВТБ Мобайл", "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафоне</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_Yota/" target="_blank" data-auto="true">Yota</a> не планируют отменять безлимитные опции. Тем не менее генеральный директор "ВТБ Мобайл" Максим Шарков допустил изменение ситуации в зависимости от потребления трафика и изменения запросов абонентов. В Danycom сообщили, что у них нет безлимитных тарифов. В "Тинькофф Мобайл", "СберМобайл" и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a> не ответили на запросы. Однако с июля "СберМобайл" начал тарифицировать у пользователей опции "Социальные сети" видеотрафик в соцсети "ВКонтакте", говорится в статье.

https://ria.ru/20200825/smartfon-1576265988.html

Иноккентий Волконский У нас в стране монополизм сотовой связи и интернета, он весь в руках 4 компаний, которые почему-то, как по взмаху волшебной палочки одновременно повышают цены, в одностороннем порядке закрывают архивные тарифы и переводят на новые более дорогие, отменяют безлимитные тарифы связи и интернета... А ФАС? Где ФАС? Не-не, мы ничего не слышали и не знаем. 700

Олег 84 Что на это скажут адепты «мы от валюты не зависим»? 134

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мегафон, мтс, экономика