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https://ria.ru/20200827/bezlimit-1576364501.html
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:07
2020-08-27T10:19
мегафон
мтс
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают <a href="https://iz.ru/1053110/anna-ustinova-anastasiia-gavriliuk/kachat-ne-stroit-operatory-otkazyvaiutsia-ot-bezlimitnykh-tarifov" target="_blank">"Известия"</a>.Tele2 с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране. Для абонентов, которые уже подключили эту опцию, ничего не изменится, но при отказе вернуться к ней уже будет невозможно.<a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> также с 27 августа изменил условия безлимитной опции "Тарифище". Теперь клиенты могут либо остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа при сохранении старой цены, но с ограничением интернет-трафика в 30 Гб.В "ВТБ Мобайл", "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафоне</a>" и <a href="http://ria.ru/organization_Yota/" target="_blank" data-auto="true">Yota</a> не планируют отменять безлимитные опции. Тем не менее генеральный директор "ВТБ Мобайл" Максим Шарков допустил изменение ситуации в зависимости от потребления трафика и изменения запросов абонентов. В Danycom сообщили, что у них нет безлимитных тарифов. В "Тинькофф Мобайл", "СберМобайл" и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a> не ответили на запросы. Однако с июля "СберМобайл" начал тарифицировать у пользователей опции "Социальные сети" видеотрафик в соцсети "ВКонтакте", говорится в статье.
https://ria.ru/20200825/smartfon-1576265988.html
У нас в стране монополизм сотовой связи и интернета, он весь в руках 4 компаний, которые почему-то, как по взмаху волшебной палочки одновременно повышают цены, в одностороннем порядке закрывают архивные тарифы и переводят на новые более дорогие, отменяют безлимитные тарифы связи и интернета... А ФАС? Где ФАС? Не-не, мы ничего не слышали и не знаем.
700
Что на это скажут адепты «мы от валюты не зависим»?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мегафон, мтс, экономика

Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов

09:07 27.08.2020 (обновлено: 10:19 27.08.2020)
317288
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов, сообщают "Известия".
Tele2 с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться Сетью без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране. Для абонентов, которые уже подключили эту опцию, ничего не изменится, но при отказе вернуться к ней уже будет невозможно.
МТС также с 27 августа изменил условия безлимитной опции "Тарифище". Теперь клиенты могут либо остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа при сохранении старой цены, но с ограничением интернет-трафика в 30 Гб.
В "ВТБ Мобайл", "Мегафоне" и Yota не планируют отменять безлимитные опции. Тем не менее генеральный директор "ВТБ Мобайл" Максим Шарков допустил изменение ситуации в зависимости от потребления трафика и изменения запросов абонентов.
В Danycom сообщили, что у них нет безлимитных тарифов. В "Тинькофф Мобайл", "СберМобайл" и ФАС не ответили на запросы. Однако с июля "СберМобайл" начал тарифицировать у пользователей опции "Социальные сети" видеотрафик в соцсети "ВКонтакте", говорится в статье.
Девушка со смартфоном
25 августа, 02:20
Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
546931361141193
Обсудить 138
МегафонМТСЭкономика
Популярные комментарии
У нас в стране монополизм сотовой связи и интернета, он весь в руках 4 компаний, которые почему-то, как по взмаху волшебной палочки одновременно повышают цены, в одностороннем порядке закрывают архивные тарифы и переводят на новые более дорогие, отменяют безлимитные тарифы связи и интернета... А ФАС? Где ФАС? Не-не, мы ничего не слышали и не знаем.
27 августа, 09:47
ИВИноккентий Волконский
636725137
Что на это скажут адепты «мы от валюты не зависим»?
27 августа, 09:17
Олег 84
841115132
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