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Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии
Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:59
2020-08-27T13:59
2020-08-27T13:59
протесты в белоруссии
интервью владимира путина сергею брилеву
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Он (резерв сотрудников правоохранительных органов) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы... до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - сказал Путин в эфире на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина сергею брилеву, россия, владимир путин, белоруссия, в мире