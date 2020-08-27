https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576379441.html

Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии

Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:59

2020-08-27T13:59

2020-08-27T13:59

протесты в белоруссии

интервью владимира путина сергею брилеву

россия

владимир путин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686204_0:0:3011:1693_1400x0_80_0_0_e54f2ec91eecb486e3018cb5d0a9293d.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Он (резерв сотрудников правоохранительных органов) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы... до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - сказал Путин в эфире на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

Лиза Таврова Нормально 31

4

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, россия, владимир путин, белоруссия, в мире