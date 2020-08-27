Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576379441.html
Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии
Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:59
2020-08-27T13:59
протесты в белоруссии
интервью владимира путина сергею брилеву
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686204_0:0:3011:1693_1400x0_80_0_0_e54f2ec91eecb486e3018cb5d0a9293d.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Он (резерв сотрудников правоохранительных органов) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы... до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - сказал Путин в эфире на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
Нормально
31
4
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575686204_124:0:2853:2047_1400x0_80_0_0_35b85fc5f3c944db01fb33e6d673aabd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью владимира путина сергею брилеву, россия, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии

13:59 27.08.2020
3708
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Он (резерв сотрудников правоохранительных органов) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы... до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - сказал Путин в эфире на канале "Россия 1".
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
214112845
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииИнтервью Владимира Путина Сергею БрилевуРоссияВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Нормально
27 августа, 14:07
ЛТЛиза Таврова
2600005
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии
Владимир Путин о задержании россиян в Белоруссии
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США
Владимир Джабаров
Джабаров назвал условия для вмешательства в ситуацию в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе
Светлана Тихановская
Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко
Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Путин сообщил о формировании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал Белоруссию самой близкой России страной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Путин сообщил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи посредством телеконференции с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва
Путин указал на признаки попыток внешнего влияния на дела Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"С улицей справимся". Лукашенко обещает стабилизировать ситуацию в стране
Участники акции протеста в Минске
Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга
Вакцина от коронавируса Спутник V
Путин оценил решение дочери испытать вакцину от коронавируса
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска
Александр Лукашенко
"Пусть попробуют". Лукашенко оценил призыв оппозиции к отзыву депутатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
00:16Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
23:59В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию после инцидента в Сирии
Лента новостейМолния