https://ria.ru/20200827/bank-1576372116.html

Эксперт оценил объем утекших в Сеть банковских карт

Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55 тысяч штук, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:52

2020-08-27T11:52

2020-08-27T11:52

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55 тысяч штук, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.Газета <a href="https://www.rbc.ru/finances/27/08/2020/5f468fa59a7947858f2c197e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> ранее в четверг со ссылкой на <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Риге</a>), специализирующегося на доставке товаров из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по всему миру.По словам Оганесяна, в бесплатном доступе эта база размером в 55 тысяч записей появилась неделю назад. "Однако в последнее время ряд продавцов аналогичных данных предлагают купить совпадающие по формату данные в среднем за 5 рублей за запись. При этом пересечений данных между их пробниками и выложенной базой нет, что позволяет предполагать, что реальный размер утечки значительно больше и далеко не все данные из нее опубликованы", - сказал он.По мнению эксперта, вероятнее всего, злоумышленники, которыми могли быть как хакеры, так и инсайдеры, получили доступ к серверу баз данных."Если там, как чаще всего случается, находились логи транзакций, то пострадали только пользователи, совершавшие операции в период от одного до нескольких месяцев до момента утечки. Если же данные были получены с сервера, обрабатывающего платежи, то есть вероятность утечки данных всех клиентов Joom", - сказал он."В целом, база может использоваться для фишинга или мошеннических звонков, однако опасность именно этого открыто распространяемого ее куска невелика, так как большинство входящих в него карт перевыпущены банками после оповещения ФинЦЕРТ. Однако велика вероятность, что на рынке присутствуют другие части этой же утечки и неизвестная часть пользователей Joom находится в опасности", - добавил Оганесян.

https://ria.ru/20200707/1573987617.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, рига, экономика