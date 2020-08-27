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Эксперт оценил объем утекших в Сеть банковских карт
Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55 тысяч штук, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:52
2020-08-27T11:52
россия
китай
рига
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55 тысяч штук, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.Газета <a href="https://www.rbc.ru/finances/27/08/2020/5f468fa59a7947858f2c197e?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> ранее в четверг со ссылкой на <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Риге</a>), специализирующегося на доставке товаров из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по всему миру.По словам Оганесяна, в бесплатном доступе эта база размером в 55 тысяч записей появилась неделю назад. "Однако в последнее время ряд продавцов аналогичных данных предлагают купить совпадающие по формату данные в среднем за 5 рублей за запись. При этом пересечений данных между их пробниками и выложенной базой нет, что позволяет предполагать, что реальный размер утечки значительно больше и далеко не все данные из нее опубликованы", - сказал он.По мнению эксперта, вероятнее всего, злоумышленники, которыми могли быть как хакеры, так и инсайдеры, получили доступ к серверу баз данных."Если там, как чаще всего случается, находились логи транзакций, то пострадали только пользователи, совершавшие операции в период от одного до нескольких месяцев до момента утечки. Если же данные были получены с сервера, обрабатывающего платежи, то есть вероятность утечки данных всех клиентов Joom", - сказал он."В целом, база может использоваться для фишинга или мошеннических звонков, однако опасность именно этого открыто распространяемого ее куска невелика, так как большинство входящих в него карт перевыпущены банками после оповещения ФинЦЕРТ. Однако велика вероятность, что на рынке присутствуют другие части этой же утечки и неизвестная часть пользователей Joom находится в опасности", - добавил Оганесян.
https://ria.ru/20200707/1573987617.html
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россия, китай, рига, экономика

Эксперт оценил объем утекших в Сеть банковских карт

11:52 27.08.2020
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Объем утекших в сеть банковских карт может быть значительно больше заявленных 55 тысяч штук, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Газета РБК ранее в четверг со ссылкой на ЦБ и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру.
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По словам Оганесяна, в бесплатном доступе эта база размером в 55 тысяч записей появилась неделю назад. "Однако в последнее время ряд продавцов аналогичных данных предлагают купить совпадающие по формату данные в среднем за 5 рублей за запись. При этом пересечений данных между их пробниками и выложенной базой нет, что позволяет предполагать, что реальный размер утечки значительно больше и далеко не все данные из нее опубликованы", - сказал он.
По мнению эксперта, вероятнее всего, злоумышленники, которыми могли быть как хакеры, так и инсайдеры, получили доступ к серверу баз данных.
"Если там, как чаще всего случается, находились логи транзакций, то пострадали только пользователи, совершавшие операции в период от одного до нескольких месяцев до момента утечки. Если же данные были получены с сервера, обрабатывающего платежи, то есть вероятность утечки данных всех клиентов Joom", - сказал он.
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"В целом, база может использоваться для фишинга или мошеннических звонков, однако опасность именно этого открыто распространяемого ее куска невелика, так как большинство входящих в него карт перевыпущены банками после оповещения ФинЦЕРТ. Однако велика вероятность, что на рынке присутствуют другие части этой же утечки и неизвестная часть пользователей Joom находится в опасности", - добавил Оганесян.
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РоссияКитайРигаЭкономика
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