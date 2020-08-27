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Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть
Российские банки подтвердили РИА Новости утечку данных карт по вине одного из крупнейших интернет-магазинов. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:58
2020-08-27T12:42
россия
центральный банк рф (цб рф)
китай
рига
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Российские банки подтвердили РИА Новости утечку данных карт по вине одного из крупнейших интернет-магазинов.В кредитных организациях отметили, что в Сеть попала техническая информация, по которой нельзя совершать платежные операции без согласия владельца. Однако ряд банков уже проинформировали клиентов о блокировке и необходимости перевыпустить карты.Ранее <a href="https://www.rbc.ru/finances/27/08/2020/5f468fa59a7947858f2c197e?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Visa сообщило об утечке сведений с 55 тысяч банковских карт клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Риге</a>), специализирующегося на доставке товаров из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по всему миру.В пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> РИА Новости заявили, что знают об инциденте, так как получили уведомления от платежных систем. В банке "Санкт-Петербург", в свою очередь, заявили, что в базе присутствуют данные карт нескольких организаций, в том числе его клиентов. Отмечается, что утечка произошла по вине интернет-магазина."Речь идет о технических сведениях, которые не открывают доступ к счетам. В настоящий момент банк связывается со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, и блокирует карты в целях безопасности средств, при этом банк предлагает клиентам бесплатно перевыпустить новую карту. Сейчас финансовой безопасности наших клиентов ничего не угрожает", — заявили в кредитной организации.В банке "Открытие" также обратили внимание, что в этой базе нет материалов, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения совершать операции. Тем временем в Сбербанке указали, что утекшую в Сеть информацию все же можно использовать для социальной инженерии. Между тем, как рассказал агентству основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, речь может идти об утечке информации с более чем 55 тысяч карт.
https://ria.ru/20200303/1567669189.html
https://ria.ru/20191120/1561146215.html
https://ria.ru/20191008/1559528537.html
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россия
китай
рига
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), китай, рига, экономика

Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть

10:58 27.08.2020 (обновлено: 12:42 27.08.2020)
12509
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские банки подтвердили РИА Новости утечку данных карт по вине одного из крупнейших интернет-магазинов.
В кредитных организациях отметили, что в Сеть попала техническая информация, по которой нельзя совершать платежные операции без согласия владельца. Однако ряд банков уже проинформировали клиентов о блокировке и необходимости перевыпустить карты.
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Ранее РБК со ссылкой на ЦБ и Visa сообщило об утечке сведений с 55 тысяч банковских карт клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в Риге), специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру.
В пресс-службе Сбербанка РИА Новости заявили, что знают об инциденте, так как получили уведомления от платежных систем.

"Данных по картам Сбербанка России в утечке не зафиксировано, вместе с тем в числе карт, информация по которым присутствовала в утечке, были карты четырех клиентов зарубежных дочерних банков Сбербанка. Этим клиентам ничего не угрожает", — рассказали агентству в крупнейшей российской кредитной организации.

В банке "Санкт-Петербург", в свою очередь, заявили, что в базе присутствуют данные карт нескольких организаций, в том числе его клиентов. Отмечается, что утечка произошла по вине интернет-магазина.
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"Речь идет о технических сведениях, которые не открывают доступ к счетам. В настоящий момент банк связывается со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, и блокирует карты в целях безопасности средств, при этом банк предлагает клиентам бесплатно перевыпустить новую карту. Сейчас финансовой безопасности наших клиентов ничего не угрожает", — заявили в кредитной организации.
В банке "Открытие" также обратили внимание, что в этой базе нет материалов, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения совершать операции. Тем временем в Сбербанке указали, что утекшую в Сеть информацию все же можно использовать для социальной инженерии.

"Поэтому рекомендуем банкам, чьи клиенты оказались в списке, провести с клиентами коммуникации и усилить правила на антифрод-системах", — добавил собеседник РИА Новости.

Между тем, как рассказал агентству основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, речь может идти об утечке информации с более чем 55 тысяч карт.
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279644315
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КитайРигаЭкономика
Популярные комментарии
С банками только свяжись - вмиг без денег останешься!!!
27 августа, 11:08
Нефертити Васильевна Фишман
410005
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