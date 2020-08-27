Премьер Эстонии заявил, что Минск отклонил просьбу стран Балтии о визите
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг - РИА Новости. Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции, но канцелярия правительства и МИД Белоруссии посчитали подобный визит невозможным.
По его словам, 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллина связались с канцелярией правительства Белоруссии.
"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают. Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, игнорируя любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, как раз и необходимо общение на международном уровне", - сказал Ратас порталу эстонского телерадиовещания в четверг.
Он также добавил, что главы правительств и МИД стран Балтии хотели встретиться со своими белорусскими коллегами, а также представителями гражданского общества, но не с президентом Александром Лукашенко. "Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах", - подчеркнул Ратас.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.