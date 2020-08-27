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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/baltiya-1576396825.html
Премьер Эстонии заявил, что Минск отклонил просьбу стран Балтии о визите
Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:12
2020-08-27T18:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
юри ратас
александр лукашенко
мид белоруссии
эстония
латвия
белоруссия
литва
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Премьер Эстонии <a href="https://ria.ru/person_JUri_Ratas/" target="_blank">Юри Ратас</a> заявил, что премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции, но канцелярия правительства и <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a> посчитали подобный визит невозможным.По его словам, 20 августа министр иностранных дел Эстонии <a href="https://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu" target="_blank">Урмас Рейнсалу</a> позвонил своему белорусскому коллеге <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимиру Макею</a> и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллина связались с канцелярией правительства Белоруссии.Он также добавил, что главы правительств и МИД стран Балтии хотели встретиться со своими белорусскими коллегами, а также представителями гражданского общества, но не с президентом <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a>. "Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах", - подчеркнул Ратас.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html
Правильно гоните своих и не пускайте чужих на циков.
57
Ну, это батька пожадничал. Три камеры для "визитёров" из трёх невменяемо демократичных балтийских стран мог бы найти :)
54
33
эстония
латвия
белоруссия
литва
РИА Новости
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светлана тихановская, юри ратас, александр лукашенко, мид белоруссии, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире

Премьер Эстонии заявил, что Минск отклонил просьбу стран Балтии о визите

18:12 27.08.2020
1919
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг - РИА Новости. Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции, но канцелярия правительства и МИД Белоруссии посчитали подобный визит невозможным.
По его словам, 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллина связались с канцелярией правительства Белоруссии.

"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства Республики Беларусь. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают. Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, игнорируя любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, как раз и необходимо общение на международном уровне", - сказал Ратас порталу эстонского телерадиовещания в четверг.

Он также добавил, что главы правительств и МИД стран Балтии хотели встретиться со своими белорусскими коллегами, а также представителями гражданского общества, но не с президентом Александром Лукашенко. "Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах", - подчеркнул Ратас.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Участники акции протеста в Минске
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Обсудить 33
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЮри РатасАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииЭстонияЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Правильно гоните своих и не пускайте чужих на циков.
27 августа, 18:17
ASAlex Smolov
4100000
Ну, это батька пожадничал. Три камеры для "визитёров" из трёх невменяемо демократичных балтийских стран мог бы найти :)
27 августа, 18:22
aalnoor1953
15230000
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