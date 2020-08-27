https://ria.ru/20200827/baltiya-1576396825.html

Премьер Эстонии заявил, что Минск отклонил просьбу стран Балтии о визите

Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:12

2020-08-27T18:12

2020-08-27T18:12

протесты в белоруссии

светлана тихановская

юри ратас

александр лукашенко

мид белоруссии

эстония

латвия

белоруссия

литва

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Премьер Эстонии <a href="https://ria.ru/person_JUri_Ratas/" target="_blank">Юри Ратас</a> заявил, что премьер-министры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции, но канцелярия правительства и <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a> посчитали подобный визит невозможным.По его словам, 20 августа министр иностранных дел Эстонии <a href="https://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu" target="_blank">Урмас Рейнсалу</a> позвонил своему белорусскому коллеге <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимиру Макею</a> и прозондировал почву для возможного визита премьер-министров и глав МИД стран Балтии. Также из Таллина связались с канцелярией правительства Белоруссии.Он также добавил, что главы правительств и МИД стран Балтии хотели встретиться со своими белорусскими коллегами, а также представителями гражданского общества, но не с президентом <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a>. "Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах", - подчеркнул Ратас.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html

Alex Smolov Правильно гоните своих и не пускайте чужих на циков. 57

alnoor1953 Ну, это батька пожадничал. Три камеры для "визитёров" из трёх невменяемо демократичных балтийских стран мог бы найти :) 54

33

эстония

латвия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, юри ратас, александр лукашенко, мид белоруссии, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире