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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200827/ayya-sofiya-1576391699.html
Турецкие власти пообещали открыть доступ к мозаикам Айя-Софии
Турецкие власти заверяют, что туристы смогут увидеть мозаики превращенного в мечеть собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле после завершения там плановых... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:45
2020-08-27T17:25
туризм
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
юнеско
турция
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<strong>АНКАРА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Турецкие власти заверяют, что туристы смогут увидеть мозаики превращенного в мечеть собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле после завершения там плановых ремонтных работ, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов."В России… все больше высказывается озабоченность в связи с тем, что приезжающие в Стамбул туристы сейчас не могут должным образом увидеть софийские мозаики. К нам в посольство поступают вопросы граждан о том, когда же в полном объеме заработает система поднятия закрывающих полотен, в какое время суток туристы могут подойти, чтобы увидеть сокрытые изображения апсиды и нартекса и не в последнюю очередь получить доступ к галереям второго этажа", - сказал посол.Он отметил, что российская сторона поднимает эти вопросы перед турецкими властями. "Нас заверяют, что в Святой Софии в настоящее время проводятся плановые ремонтные работы, по окончании которых туристы вновь смогут посетить галереи и увидеть расположенные там уникальные византийские мозаики. Искренне надеемся, что все эти обещания будут выполнены", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что турецкие власти демонстрируют открытость, готовность учитывать все требования ЮНЕСКО, предоставлять доступ туристам в Айя-Софию.Комментируя недавнее решение Анкары о передаче музея Карие (Монастыря Хора) в Стамбуле в ведение Управления по делам религий Турции и возобновлении там регулярных мусульманских богослужений, Ерхов отметил, что вопрос использования того или иного объекта на территории Турции относится к компетенции турецких властей. При этом для российской общественности важно, чтобы туристы имели доступ в этот уникальный объект мировой культуры и христианской цивилизации."Важно, чтобы они имели возможность ознакомиться с ценнейшими элементами внутреннего убранства византийского периода, сохранившимися в первозданном виде мозаиками и фресками. Ведь Хора буквально вся расписана этими шедеврами: потолки, купола, арочные своды, частично стены... Такого числа мозаичных изображений непревзойденного качества вы не найдете ни в одном храме мира, и это делает интерьер Хоры по-настоящему уникальным", - сказал российский посол.По его словам, "сложно представить, какие инженерные решения могут понадобиться, чтобы соблюсти традиции ислама и одновременно оставить возможность туристам созерцать это великолепие". "Однако их, конечно, необходимо найти", - добавил Ерхов.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Монастырь Хора, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Он был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1575006227.html
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туризм, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция

Турецкие власти пообещали открыть доступ к мозаикам Айя-Софии

16:45 27.08.2020 (обновлено: 17:25 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алены ПалажченкоЗакрытые христианские мозаики Айя-Софии
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
© РИА Новости / Алены Палажченко
АНКАРА, 27 авг - РИА Новости. Турецкие власти заверяют, что туристы смогут увидеть мозаики превращенного в мечеть собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле после завершения там плановых ремонтных работ, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"В России… все больше высказывается озабоченность в связи с тем, что приезжающие в Стамбул туристы сейчас не могут должным образом увидеть софийские мозаики. К нам в посольство поступают вопросы граждан о том, когда же в полном объеме заработает система поднятия закрывающих полотен, в какое время суток туристы могут подойти, чтобы увидеть сокрытые изображения апсиды и нартекса и не в последнюю очередь получить доступ к галереям второго этажа", - сказал посол.
Он отметил, что российская сторона поднимает эти вопросы перед турецкими властями. "Нас заверяют, что в Святой Софии в настоящее время проводятся плановые ремонтные работы, по окончании которых туристы вновь смогут посетить галереи и увидеть расположенные там уникальные византийские мозаики. Искренне надеемся, что все эти обещания будут выполнены", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что турецкие власти демонстрируют открытость, готовность учитывать все требования ЮНЕСКО, предоставлять доступ туристам в Айя-Софию.
Комментируя недавнее решение Анкары о передаче музея Карие (Монастыря Хора) в Стамбуле в ведение Управления по делам религий Турции и возобновлении там регулярных мусульманских богослужений, Ерхов отметил, что вопрос использования того или иного объекта на территории Турции относится к компетенции турецких властей. При этом для российской общественности важно, чтобы туристы имели доступ в этот уникальный объект мировой культуры и христианской цивилизации.
"Важно, чтобы они имели возможность ознакомиться с ценнейшими элементами внутреннего убранства византийского периода, сохранившимися в первозданном виде мозаиками и фресками. Ведь Хора буквально вся расписана этими шедеврами: потолки, купола, арочные своды, частично стены... Такого числа мозаичных изображений непревзойденного качества вы не найдете ни в одном храме мира, и это делает интерьер Хоры по-настоящему уникальным", - сказал российский посол.
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По его словам, "сложно представить, какие инженерные решения могут понадобиться, чтобы соблюсти традиции ислама и одновременно оставить возможность туристам созерцать это великолепие". "Однако их, конечно, необходимо найти", - добавил Ерхов.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Монастырь Хора, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Он был построен в шестом веке, в 534 году нашей эры, и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.
Закрытые христианские мозаики Айя-Софии
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