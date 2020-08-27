https://ria.ru/20200827/avtobus-1576404068.html

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T22:24

2020-08-27T22:24

2020-08-28T00:20

обстрел автобуса под харьковом

илья кива

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 27 авг — РИА Новости.</strong> Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков."Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", — говорится в публикации областного управления в Telegram-канале.Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.Ранее депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет. Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье "Терроризм" и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.

https://ria.ru/20200312/1568502066.html

Alex Smolov Ага и завтра отпустят 17

Александр Невский Точно через день отпустят. Потом ещё наградят и депутатами сделают. Це Украина 11

8

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел автобуса под харьковом, илья кива, киев, украина, в мире