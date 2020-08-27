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Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине
Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T22:24
2020-08-28T00:20
обстрел автобуса под харьковом
илья кива
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 27 авг — РИА Новости.</strong> Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков."Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", — говорится в публикации областного управления в Telegram-канале.Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.Ранее депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет. Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье "Терроризм" и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.
https://ria.ru/20200312/1568502066.html
Ага и завтра отпустят
17
Точно через день отпустят. Потом ещё наградят и депутатами сделают. Це Украина
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киев
украина
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обстрел автобуса под харьковом, илья кива, киев, украина, в мире

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

22:24 27.08.2020 (обновлено: 00:20 28.08.2020)
6241
© Фото : аккаунт депутата Верховной рады Ильи КивыАвтобус, на котором передвигались члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь"
Автобус, на котором передвигались члены общественного движения Патриоты - За Жизнь
© Фото : аккаунт депутата Верховной рады Ильи Кивы
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков.
"Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", — говорится в публикации областного управления в Telegram-канале.
Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.

"Один <...> получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль", — говорится в сообщении.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет.
Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье "Терроризм" и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.
Сотрудники украинской полиции
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Обстрел автобуса под ХарьковомИлья КиваКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ага и завтра отпустят
27 августа, 22:29
ASAlex Smolov
1221110
Точно через день отпустят. Потом ещё наградят и депутатами сделают. Це Украина
27 августа, 22:32
Александр Невский
801200
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