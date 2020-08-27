Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине
22:24 27.08.2020 (обновлено: 00:20 28.08.2020)
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© Фото : аккаунт депутата Верховной рады Ильи КивыАвтобус, на котором передвигались члены общественного движения "Патриоты - За Жизнь"
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус на трассе Киев — Харьков.
"Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", — говорится в публикации областного управления в Telegram-канале.
Также в правоохранительных органах уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице.
"Один <...> получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль", — говорится в сообщении.
Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что радикалы напали на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь". В областной полиции сообщили РИА Новости, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет.
Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "Оппозиционная платформа — За жизнь". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.
Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье "Терроризм" и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.