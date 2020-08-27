В Крыму перевернулся внедорожник с туристами

"По прибытии установлено, что водитель автомобиля УАЗ-469, осуществляя спуск вниз, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги и опрокидывание автомобиля. Транспортное средство несколько раз перевернувшись, ударилось о дерево, которое и остановило дальнейшее падение вниз с горы. Спасатели приняли меры пожарной безопасности, оказали психологическую помощь пострадавшим, после чего доставили их к автомобилю скорой помощи", - приводит пресс-служба министерства слова Шахова.