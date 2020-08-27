https://ria.ru/20200827/avariya-1576386904.html

В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей

Водитель Renault Sandero в Екатеринбурге сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:47

2020-08-27T15:47

2020-08-27T16:17

renault sandero

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Водитель Renault Sandero в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции.ДТП произошло в четверг около 13.00 (11.00 мск) на улице Бахчиванджи, 16.В результате наезда пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами пострадавшие доставлены в детское лечебное учреждение. У самого младшего ребенка врачи также диагностировали тупую травму живота, у девятилетней девочки - перелом костей голени и стопы. Предварительно установлено, что все дети являются родственниками. Старший мальчик вел трех младших детей к бабушке.За рулем автомашины находился 58-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами шесть лет, в течение которых он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Основное нарушение - превышение скорости.На данном участке дороги максимальная разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час. Сотрудникам полиции водитель пояснил, что он двигался примерно со скоростью 60 километров в час. По его словам, во время движения его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.Данный участок улично-дорожной сети находится на капитальной реконструкции.По факту инцидента прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20200616/1572997152.html

https://ria.ru/20200603/1572413845.html

https://ria.ru/20200110/1563262622.html

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екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

renault sandero, екатеринбург, происшествия