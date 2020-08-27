https://ria.ru/20200827/avariya-1576386904.html
В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей
Водитель Renault Sandero в Екатеринбурге сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:47
2020-08-27T15:47
2020-08-27T16:17
renault sandero
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Водитель Renault Sandero в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции.ДТП произошло в четверг около 13.00 (11.00 мск) на улице Бахчиванджи, 16.В результате наезда пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами пострадавшие доставлены в детское лечебное учреждение. У самого младшего ребенка врачи также диагностировали тупую травму живота, у девятилетней девочки - перелом костей голени и стопы. Предварительно установлено, что все дети являются родственниками. Старший мальчик вел трех младших детей к бабушке.За рулем автомашины находился 58-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами шесть лет, в течение которых он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Основное нарушение - превышение скорости.На данном участке дороги максимальная разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час. Сотрудникам полиции водитель пояснил, что он двигался примерно со скоростью 60 километров в час. По его словам, во время движения его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.Данный участок улично-дорожной сети находится на капитальной реконструкции.По факту инцидента прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20200616/1572997152.html
https://ria.ru/20200603/1572413845.html
https://ria.ru/20200110/1563262622.html
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екатеринбург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
renault sandero, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости.
Водитель Renault Sandero в Екатеринбурге
сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции.
ДТП произошло в четверг около 13.00 (11.00 мск) на улице Бахчиванджи, 16.
"По предварительным данным, водитель автомашины Renault Sandero при движении со стороны поселка Арамиль в сторону поселка Исток допустил наезд на четырех детей, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины", - говорится в сообщении.
В результате наезда пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами пострадавшие доставлены в детское лечебное учреждение. У самого младшего ребенка врачи также диагностировали тупую травму живота, у девятилетней девочки - перелом костей голени и стопы. Предварительно установлено, что все дети являются родственниками. Старший мальчик вел трех младших детей к бабушке.
За рулем автомашины находился 58-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами шесть лет, в течение которых он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Основное нарушение - превышение скорости.
На данном участке дороги максимальная разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час. Сотрудникам полиции водитель пояснил, что он двигался примерно со скоростью 60 километров в час. По его словам, во время движения его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.
Данный участок улично-дорожной сети находится на капитальной реконструкции.
"В настоящее время подрядной организации указано на незамедлительное нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектной документацией и обустройство участка дороги искусственными дорожными неровностями на подходе к пешеходному переходу", - отмечается в сообщении.
По факту инцидента прокуратура начала проверку.
"В ходе проверочных мероприятий… будет дана оценка действиям водителя автомобиля, допустившего наезд на пешеходов, соблюдению требования законодательства при организации дорожного движения на приведенном участке автодороги", - говорится в сообщении надзорного ведомства Свердловской области.