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В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей
Водитель Renault Sandero в Екатеринбурге сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:47
2020-08-27T16:17
renault sandero
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Водитель Renault Sandero в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции.ДТП произошло в четверг около 13.00 (11.00 мск) на улице Бахчиванджи, 16.В результате наезда пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами пострадавшие доставлены в детское лечебное учреждение. У самого младшего ребенка врачи также диагностировали тупую травму живота, у девятилетней девочки - перелом костей голени и стопы. Предварительно установлено, что все дети являются родственниками. Старший мальчик вел трех младших детей к бабушке.За рулем автомашины находился 58-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами шесть лет, в течение которых он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Основное нарушение - превышение скорости.На данном участке дороги максимальная разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час. Сотрудникам полиции водитель пояснил, что он двигался примерно со скоростью 60 километров в час. По его словам, во время движения его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.Данный участок улично-дорожной сети находится на капитальной реконструкции.По факту инцидента прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20200616/1572997152.html
https://ria.ru/20200603/1572413845.html
https://ria.ru/20200110/1563262622.html
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екатеринбург
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РИА Новости
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renault sandero, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе четверых детей

15:47 27.08.2020 (обновлено: 16:17 27.08.2020)
2298
© Фото : ГУМВД России по городу ЕкатеринбургуДТП на улице Бахчиванжди в Екатернбурге
ДТП на улице Бахчиванжди в Екатернбурге
© Фото : ГУМВД России по городу Екатеринбургу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Водитель Renault Sandero в Екатеринбурге сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает городское управление госавтоинспекции.
ДТП произошло в четверг около 13.00 (11.00 мск) на улице Бахчиванджи, 16.
Сотрудник полиции
16 июня, 13:13
В Башкирии пьяный водитель сбил детей, шедших за аттестатами
"По предварительным данным, водитель автомашины Renault Sandero при движении со стороны поселка Арамиль в сторону поселка Исток допустил наезд на четырех детей, которые переходили проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины", - говорится в сообщении.
В результате наезда пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами пострадавшие доставлены в детское лечебное учреждение. У самого младшего ребенка врачи также диагностировали тупую травму живота, у девятилетней девочки - перелом костей голени и стопы. Предварительно установлено, что все дети являются родственниками. Старший мальчик вел трех младших детей к бабушке.
За рулем автомашины находился 58-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами шесть лет, в течение которых он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Основное нарушение - превышение скорости.
Эмблема на форме сотрудника полиции
3 июня, 16:14
В Хакасии полицейский сбил двух детей, выбежавших на дорогу
На данном участке дороги максимальная разрешенная скорость движения составляет 20 километров в час. Сотрудникам полиции водитель пояснил, что он двигался примерно со скоростью 60 километров в час. По его словам, во время движения его ослепило солнце, а из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу.
Данный участок улично-дорожной сети находится на капитальной реконструкции.
"В настоящее время подрядной организации указано на незамедлительное нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектной документацией и обустройство участка дороги искусственными дорожными неровностями на подходе к пешеходному переходу", - отмечается в сообщении.
Полиция и скорая помощь
10 января, 16:43
В Пензе машина после столкновения с другим авто сбила трех детей
По факту инцидента прокуратура начала проверку.
"В ходе проверочных мероприятий… будет дана оценка действиям водителя автомобиля, допустившего наезд на пешеходов, соблюдению требования законодательства при организации дорожного движения на приведенном участке автодороги", - говорится в сообщении надзорного ведомства Свердловской области.
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Renault SanderoЕкатеринбургПроисшествия
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