https://ria.ru/20200827/armiya-1576363724.html

Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"

Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:18

2020-08-27T08:18

2020-08-27T10:54

новое оружие россии

россия

форум "армия — 2020"

керчь

мистраль

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" <a href="http://ria.ru/person_Renat_Mistakhov/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Мистахов</a>.По его словам, в лучшую сторону новые российские корабли будут отличаться от французских по таким параметрам, как вместимость, мореходность, длина и ширина.Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики пытались взять лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.Два универсальных десантных корабля — аналога не полученных когда-то Россией французских "Мистралей" — заложили на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии принял участие <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Президент заявил тогда, что по итогам эксплуатации первых двух УДК может быть решено продолжить строительство серии.Два УДК, заложенные на "Заливе" назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Армия-2020".

https://ria.ru/20191205/1561958164.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", керчь, мистраль, безопасность