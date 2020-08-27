Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"
Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".
Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".
Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.
Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.
Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.
Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.
Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.
Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.
Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.
Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.
"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.
"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.
РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.
РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.
Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".
Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".
На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.
На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.
Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.
Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.
Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".
Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".
Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.
Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.
Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.
Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.
Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.
Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.
Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.
Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.
Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.
Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.
Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".
Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.
Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.
Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.
Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.
"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.
РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.
Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".
На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.
Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.
Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".
Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.
Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.
Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.
Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.
Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.