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Новое оружие России
https://ria.ru/20200827/armiya-1576363724.html
Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"
Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:18
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новое оружие россии
россия
форум "армия — 2020"
керчь
мистраль
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" <a href="http://ria.ru/person_Renat_Mistakhov/" target="_blank" data-auto="true">Ренат Мистахов</a>.По его словам, в лучшую сторону новые российские корабли будут отличаться от французских по таким параметрам, как вместимость, мореходность, длина и ширина.Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики пытались взять лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.Два универсальных десантных корабля — аналога не полученных когда-то Россией французских "Мистралей" — заложили на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии принял участие <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Президент заявил тогда, что по итогам эксплуатации первых двух УДК может быть решено продолжить строительство серии.Два УДК, заложенные на "Заливе" назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Армия-2020".
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россия, форум "армия — 2020", керчь, мистраль, безопасность

Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"

08:18 27.08.2020 (обновлено: 10:54 27.08.2020)
6960
© РИА Новости / Алексей ФилипповУниверсальный десантный корабль "Владивосток" класса "Мистраль" в доках французской компании SNX France
Универсальный десантный корабль Владивосток класса Мистраль в доках французской компании SNX France
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Универсальный десантный корабль "Владивосток" класса "Мистраль" в доках французской компании SNX France. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг — РИА Новости. Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
По его словам, в лучшую сторону новые российские корабли будут отличаться от французских по таким параметрам, как вместимость, мореходность, длина и ширина.
"Более интересные наработки, чем были у французов", — сказал он на форуме "Армия-2020".
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Ответ "Мистралям". Каким будет новый российский вертолетоносец
Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики пытались взять лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.
Два универсальных десантных корабля — аналога не полученных когда-то Россией французских "Мистралей" — заложили на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии принял участие Владимир Путин. Президент заявил тогда, что по итогам эксплуатации первых двух УДК может быть решено продолжить строительство серии.
Два УДК, заложенные на "Заливе" назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Армия-2020".
Новый "Калашников" и автомобиль-амфибия: мировые премьеры "Армии-2020"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".

Австрийские военные осматривают танк Т-80БВМ на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 16

Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.

Форум Армия-2020. Экспозиция
2 из 16

Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

Представитель делегации из Руанды в павильоне концерна Калашников на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
3 из 16

Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.

Автомобиль-амфибия Дрозд на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 16

Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
5 из 16

Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
6 из 16

"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.

Заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Владимир Мошков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
7 из 16

РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
8 из 16

Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.

Военнослужащие на катере преодолевают водную преграду в ходе демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 в водном кластере на полигоне Алабино в Подмосковье
9 из 16

На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 на полигоне Алабино в Московской области
10 из 16

Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".

Танк Т-72Б3 в ходе демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье
11 из 16

Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.

Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
12 из 16

Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.

Истребитель Су-35 пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье
13 из 16

Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.

Водолаз в тренажерном комплексе на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 16

Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.

Военнослужащие на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
15 из 16

Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.

Зрители перед началом демонстрационной программы военной техники в рамках Международного форума Армия-2020 на полигоне Алабино в Подмосковье
16 из 16

Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 16

Широкой публике впервые показали новейшую модификацию танка Т-80БВМ с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", доработанным газотурбинным двигателем и современной ультракоротковолновой радиостанцией "Акведук".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

Главные премьеры "Калашникова" на форуме — это автомат АК-19 в калибре НАТО, вызвавший большой интерес у иностранных заказчиков, и первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием РПЛ-20, существующий пока в единственном экземпляре.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 16

Кроме того, концерн планирует продемонстрировать первое в России smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 16

Автомобиль-амфибия "Дрозд", развивающий скорость до 70 километров в час на воде и до 100 на суше, стал одним из самых любопытных экспонатов выставки. Модульная конструкция позволяет модифицировать машину для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций и других.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 16

Из новейшей авиатехники на "Армии-2020" можно увидеть, например, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 16

"Вертолеты России" привезли на выставку обновленный военно-транспортный Ми-171Ш Storm, предназначенный для Сил специального назначения и обеспечивающий высочайшую защиту экипажа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 16

РИА Новости показало на форуме историческую VR-реконструкцию "Неизвестный знаменосец", воссоздающую события 30 апреля—2 мая 1945 года и рассказывающую о водружении над Рейхстагом флагов штурмовыми группами и бойцами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 16

Вице-премьер Юрий Борисов на форуме попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Он опубликовал материал с пометкой "Молния" и сообщение для мобильного приложения "Динамика дня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 16

На полигоне в Алабино и аэродроме в Кубинке состоялись мероприятия демонстрационной программы форума.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 16

Зрители увидели самоходные артиллерийские установки, танки и фигуры высшего пилотажа.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 16

Танк Т-72Б3 участвует в демонстрационной программе военной техники на форуме "Армия-2020".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
12 из 16

Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" подготовили для гостей форума зрелищную программу.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
13 из 16

Экипажи продемонстрировали в воздухе летные возможности истребителей.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
14 из 16

Международный форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 16

Выставка в этом году — крупнейшая за всю свою историю.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 16

Впервые мероприятия проходят в Анадыре и на Курильских островах.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
30461238
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Новое оружие РоссииРоссияФорум "Армия — 2020"КерчьМистральБезопасность
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