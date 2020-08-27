https://ria.ru/20200827/antitela-1576371894.html

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:47

2020-08-27T11:47

2020-08-27T12:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a>, серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" привиты – 57 добровольцев получили вакцину, 43 - плацебо.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество