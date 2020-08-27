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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/antitela-1576371894.html
Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19
Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:47
2020-08-27T12:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank">"Вектор"</a>, серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" привиты – 57 добровольцев получили вакцину, 43 - плацебо.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

11:47 27.08.2020 (обновлено: 12:37 27.08.2020)
24763
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗабор крови на анализ у добровольцев испытаний вакцины от коронавируса
Забор крови на анализ у добровольцев испытаний вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Забор крови на анализ у добровольцев испытаний вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.

"Серьезных нежелательных явлений, осложнений со стороны центральной нервной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы, мы таких реакций не наблюдали. Все проходит удачно… По четырем добровольцам были выявлены антитела", - сказала Усова в эфире Первого канала.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" привиты – 57 добровольцев получили вакцину, 43 - плацебо.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
53262110
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Общество
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