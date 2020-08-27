https://ria.ru/20200827/aktsiya-1576383775.html

Акция "Бессмертный полк" может пройти в двух форматах

Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:53

2020-08-27T14:53

2020-08-27T14:53

акция "бессмертный полк"

елена цунаева

владимир путин

москва

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" <a href="http://ria.ru/person_Elena_Cunaeva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Цунаева</a> заявила, что в планах следующего года провести акцию в двух форматах - онлайн и офлайн.Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появились более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также транслировал online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России". Позже, в июле президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить шествие "Бессмертного полка" в этом году из-за коронавируса. Он отметил, что "придется перенести мероприятие на следующий год".По ее словам, акция "Бессмертный полк" в онлайн позволяет выставить в единый строй всех защитников Отечества, в том числе и тех, чьи потомки проживают за рубежом."Эта история тоже очень трогательная и правильная", - подчеркнула Цунаева.В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20200731/1575198270.html

https://ria.ru/20200521/1571786918.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акция "бессмертный полк", елена цунаева, владимир путин, москва, общество