Акция "Бессмертный полк" может пройти в двух форматах
Акция "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что в планах следующего года провести акцию в двух форматах - онлайн и офлайн.
Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появились более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также транслировал online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России". Позже, в июле президент России Владимир Путин заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить шествие "Бессмертного полка" в этом году из-за коронавируса. Он отметил, что "придется перенести мероприятие на следующий год".
"Будут использованы новые форматы. Надеюсь, что все состоится офлайн, но и ту историю, которая была в онлайне, тоже использовать… Мы для себя в центральном штабе "Бессмертного полка" будем обсуждать, каким образом использовать сильные стороны, в том числе онлайн-истории", - сказала РИА Новости Цунаева.
По ее словам, акция "Бессмертный полк" в онлайн позволяет выставить в единый строй всех защитников Отечества, в том числе и тех, чьи потомки проживают за рубежом.
"Эта история тоже очень трогательная и правильная", - подчеркнула Цунаева.
В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.