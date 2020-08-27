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Акция "Бессмертный полк" может пройти в двух форматах
Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:53
2020-08-27T14:53
акция "бессмертный полк"
елена цунаева
владимир путин
москва
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" <a href="http://ria.ru/person_Elena_Cunaeva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Цунаева</a> заявила, что в планах следующего года провести акцию в двух форматах - онлайн и офлайн.Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появились более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также транслировал online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России". Позже, в июле президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить шествие "Бессмертного полка" в этом году из-за коронавируса. Он отметил, что "придется перенести мероприятие на следующий год".По ее словам, акция "Бессмертный полк" в онлайн позволяет выставить в единый строй всех защитников Отечества, в том числе и тех, чьи потомки проживают за рубежом."Эта история тоже очень трогательная и правильная", - подчеркнула Цунаева.В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20200731/1575198270.html
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акция "бессмертный полк", елена цунаева, владимир путин, москва, общество

Акция "Бессмертный полк" может пройти в двух форматах

14:53 27.08.2020
536
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Акция "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заявила, что в планах следующего года провести акцию в двух форматах - онлайн и офлайн.
Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появились более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также транслировал online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России". Позже, в июле президент России Владимир Путин заявил, что специалисты и врачи не рекомендуют проводить шествие "Бессмертного полка" в этом году из-за коронавируса. Он отметил, что "придется перенести мероприятие на следующий год".
Акция Бессмертный полк онлайн
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"Будут использованы новые форматы. Надеюсь, что все состоится офлайн, но и ту историю, которая была в онлайне, тоже использовать… Мы для себя в центральном штабе "Бессмертного полка" будем обсуждать, каким образом использовать сильные стороны, в том числе онлайн-истории", - сказала РИА Новости Цунаева.
По ее словам, акция "Бессмертный полк" в онлайн позволяет выставить в единый строй всех защитников Отечества, в том числе и тех, чьи потомки проживают за рубежом.
"Эта история тоже очень трогательная и правильная", - подчеркнула Цунаева.
В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк
21 мая, 14:5375 лет Великой Победы
Трансляция "Бессмертного полка онлайн" набрала более 20 млн просмотров
1530012
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Акция "Бессмертный полк"Елена ЦунаеваВладимир ПутинМоскваОбщество
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