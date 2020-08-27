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Республика Адыгея
https://ria.ru/20200827/adygeya-1576402272.html
Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медиков
Правительство РФ выделило Адыгее дополнительные средства на поддержку врачей и соцработников, участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:43
2020-08-27T20:43
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
здоровье - общество
госдума рф
владислав резник
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<strong>КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ выделило Адыгее дополнительные средства на поддержку врачей и соцработников, участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>.Кроме того, около 16,8 миллиона рублей выделено Адыгее на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, отмечается в релизе. Федеральная поддержка, по мнению главы Адыгеи, позволила оперативно оказывать поддержку медикам и соцработникам, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с коронавирусом."Системная работа в этом направлении ведётся во взаимодействии всех ветвей власти региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном собрании. По инициативе депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a> Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в правительство РФ предложение о выделении Адыгее дополнительных средств, и сегодня данное предложение было поддержано", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
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россия, мурат кумпилов, здоровье - общество, госдума рф, владислав резник

Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медиков

20:43 27.08.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедицинские работники мобильного пункта сдачи анализа на коронавирус
Медицинские работники мобильного пункта сдачи анализа на коронавирус
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее дополнительные средства на поддержку врачей и соцработников, участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"Согласно принятому правительством РФ решению, почти 38 миллионов рублей дополнительно выделено республике на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Ещё 32,6 миллиона рублей направят на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 16,8 миллиона рублей выделено Адыгее на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, отмечается в релизе. Федеральная поддержка, по мнению главы Адыгеи, позволила оперативно оказывать поддержку медикам и соцработникам, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с коронавирусом.
"Системная работа в этом направлении ведётся во взаимодействии всех ветвей власти региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном собрании. По инициативе депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в правительство РФ предложение о выделении Адыгее дополнительных средств, и сегодня данное предложение было поддержано", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладислав Резник
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