Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медиков
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедицинские работники мобильного пункта сдачи анализа на коронавирус
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Правительство РФ выделило Адыгее дополнительные средства на поддержку врачей и соцработников, участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Согласно принятому правительством РФ решению, почти 38 миллионов рублей дополнительно выделено республике на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Ещё 32,6 миллиона рублей направят на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска", - говорится в сообщении.
Кроме того, около 16,8 миллиона рублей выделено Адыгее на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, отмечается в релизе. Федеральная поддержка, по мнению главы Адыгеи, позволила оперативно оказывать поддержку медикам и соцработникам, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с коронавирусом.
"Системная работа в этом направлении ведётся во взаимодействии всех ветвей власти региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном собрании. По инициативе депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в правительство РФ предложение о выделении Адыгее дополнительных средств, и сегодня данное предложение было поддержано", – цитирует Кумпилова пресс-служба.