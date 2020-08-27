https://ria.ru/20200827/adygeya-1576402272.html

Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медиков

Правительство РФ выделило Адыгее дополнительные средства на поддержку врачей и соцработников, участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:43

2020-08-27T20:43

2020-08-27T20:43

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

здоровье - общество

госдума рф

владислав резник

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<strong>КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ выделило Адыгее дополнительные средства на поддержку врачей и соцработников, участвующих в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>.Кроме того, около 16,8 миллиона рублей выделено Адыгее на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19, отмечается в релизе. Федеральная поддержка, по мнению главы Адыгеи, позволила оперативно оказывать поддержку медикам и соцработникам, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с коронавирусом."Системная работа в этом направлении ведётся во взаимодействии всех ветвей власти региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном собрании. По инициативе депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a> Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в правительство РФ предложение о выделении Адыгее дополнительных средств, и сегодня данное предложение было поддержано", – цитирует Кумпилова пресс-служба.

https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, здоровье - общество, госдума рф, владислав резник