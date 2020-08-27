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Адыгея утвердила план подготовки объектов ЖКХ и "социалки" к зиме
Адыгея утвердила комплексный план подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в отопительный период, сообщает пресс-служба главы республики Мурата... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:29
2020-08-27T18:29
мурат кумпилов
республика адыгея
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости.</strong> Адыгея утвердила комплексный план подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в отопительный период, сообщает пресс-служба главы республики <a href="https://ria.ru/person_Murat_Kumpilov" target="_blank">Мурата Кумпилова</a>.Глава <a href="https://ria.ru/location_Adygeja" target="_blank">Адыгеи</a> принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждалась готовность объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего сезона, которая должна находиться на личном контроле глав субъектов РФ.Комментируя его итоги, Кумпилов отметил масштабную поддержку правительства РФ в вопросах жилищного и дорожного строительства, совершенствования энергетической инфраструктуры."Всё это позволяет планомерно работать над повышением качества жизни наших граждан, созданием точек экономического роста в регионе. И мной, как руководителем республики, перед отраслевыми министерствами поставлены задачи максимально эффективно отработать данные направления", - сказал глава Адыгеи.
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мурат кумпилов, республика адыгея, общество

Адыгея утвердила план подготовки объектов ЖКХ и "социалки" к зиме

18:29 27.08.2020
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© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
© Fotolia / Arestov Andrew
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Адыгея утвердила комплексный план подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в отопительный период, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждалась готовность объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего сезона, которая должна находиться на личном контроле глав субъектов РФ.

"В Адыгее утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2020-2021 годов. Он предусматривает подготовку к эксплуатации 255 котельных, 302 километров тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, более 3 тысяч километров газопроводов, а также водозаборы и водопроводные сети, специальную уборочную технику, дороги, канализационные и электрические сети, многоквартирные дома", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания.

Комментируя его итоги, Кумпилов отметил масштабную поддержку правительства РФ в вопросах жилищного и дорожного строительства, совершенствования энергетической инфраструктуры.
"Всё это позволяет планомерно работать над повышением качества жизни наших граждан, созданием точек экономического роста в регионе. И мной, как руководителем республики, перед отраслевыми министерствами поставлены задачи максимально эффективно отработать данные направления", - сказал глава Адыгеи.
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Мурат КумпиловРеспублика АдыгеяОбщество
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