Адыгея утвердила план подготовки объектов ЖКХ и "социалки" к зиме
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Адыгея утвердила комплексный план подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в отопительный период, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждалась готовность объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего сезона, которая должна находиться на личном контроле глав субъектов РФ.
"В Адыгее утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2020-2021 годов. Он предусматривает подготовку к эксплуатации 255 котельных, 302 километров тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов, более 3 тысяч километров газопроводов, а также водозаборы и водопроводные сети, специальную уборочную технику, дороги, канализационные и электрические сети, многоквартирные дома", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания.
Комментируя его итоги, Кумпилов отметил масштабную поддержку правительства РФ в вопросах жилищного и дорожного строительства, совершенствования энергетической инфраструктуры.
"Всё это позволяет планомерно работать над повышением качества жизни наших граждан, созданием точек экономического роста в регионе. И мной, как руководителем республики, перед отраслевыми министерствами поставлены задачи максимально эффективно отработать данные направления", - сказал глава Адыгеи.