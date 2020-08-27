https://ria.ru/20200827/adygeya-1576397482.html

Адыгея утвердила план подготовки объектов ЖКХ и "социалки" к зиме

Адыгея утвердила комплексный план подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в отопительный период, сообщает пресс-служба главы республики Мурата... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:29

2020-08-27T18:29

2020-08-27T18:29

мурат кумпилов

республика адыгея

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости.</strong> Адыгея утвердила комплексный план подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в отопительный период, сообщает пресс-служба главы республики <a href="https://ria.ru/person_Murat_Kumpilov" target="_blank">Мурата Кумпилова</a>.Глава <a href="https://ria.ru/location_Adygeja" target="_blank">Адыгеи</a> принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждалась готовность объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего сезона, которая должна находиться на личном контроле глав субъектов РФ.Комментируя его итоги, Кумпилов отметил масштабную поддержку правительства РФ в вопросах жилищного и дорожного строительства, совершенствования энергетической инфраструктуры."Всё это позволяет планомерно работать над повышением качества жизни наших граждан, созданием точек экономического роста в регионе. И мной, как руководителем республики, перед отраслевыми министерствами поставлены задачи максимально эффективно отработать данные направления", - сказал глава Адыгеи.

https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурат кумпилов, республика адыгея, общество