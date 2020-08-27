https://ria.ru/20200827/abiturient-1576370187.html
Сервис "Поступление в вуз онлайн" станет доступным для всех абитуриентов
Минобрнауки РФ планирует сделать сервис "Поступление в вуз онлайн" доступным для всех абитуриентов, проект зарекомендовал себя как успешный, рассказал министр... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:21
2020-08-27T11:21
2020-08-27T11:23
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россия
валерий фальков
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Минобрнауки РФ планирует сделать сервис "Поступление в вуз онлайн" доступным для всех абитуриентов, проект зарекомендовал себя как успешный, рассказал министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Информационный сервис "Поступление в вуз онлайн" начал разрабатываться министерством еще в 2019 году задолго до пандемии, но, как мы видим, он пришелся весьма кстати, и первые результаты, которые мы получили, позволяют оценить этот сервис как успешный. Надо сказать, что в этом проекте участвовало в этом году менее 5% вузов, если быть точным, 54 вуза", - сказал Фальков на брифинге в четверг."Но уже в следующем году мы хотим его сделать доступным для всех абитуриентов, поскольку это очень удобно, с одной стороны. С другой стороны, есть большой спрос со стороны выпускников школ", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20200819/1575962925.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, образование - общество
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Минобрнауки РФ планирует сделать сервис "Поступление в вуз онлайн" доступным для всех абитуриентов, проект зарекомендовал себя как успешный, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков
.
"Информационный сервис "Поступление в вуз онлайн" начал разрабатываться министерством еще в 2019 году задолго до пандемии, но, как мы видим, он пришелся весьма кстати, и первые результаты, которые мы получили, позволяют оценить этот сервис как успешный. Надо сказать, что в этом проекте участвовало в этом году менее 5% вузов, если быть точным, 54 вуза", - сказал Фальков на брифинге в четверг.
"Но уже в следующем году мы хотим его сделать доступным для всех абитуриентов, поскольку это очень удобно, с одной стороны. С другой стороны, есть большой спрос со стороны выпускников школ", - подчеркнул министр.