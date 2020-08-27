https://ria.ru/20200827/abiturient-1576370187.html

Сервис "Поступление в вуз онлайн" станет доступным для всех абитуриентов

Минобрнауки РФ планирует сделать сервис "Поступление в вуз онлайн" доступным для всех абитуриентов, проект зарекомендовал себя как успешный, рассказал министр... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:21

2020-08-27T11:21

2020-08-27T11:23

навигатор абитуриента

россия

валерий фальков

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Минобрнауки РФ планирует сделать сервис "Поступление в вуз онлайн" доступным для всех абитуриентов, проект зарекомендовал себя как успешный, рассказал министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Информационный сервис "Поступление в вуз онлайн" начал разрабатываться министерством еще в 2019 году задолго до пандемии, но, как мы видим, он пришелся весьма кстати, и первые результаты, которые мы получили, позволяют оценить этот сервис как успешный. Надо сказать, что в этом проекте участвовало в этом году менее 5% вузов, если быть точным, 54 вуза", - сказал Фальков на брифинге в четверг."Но уже в следующем году мы хотим его сделать доступным для всех абитуриентов, поскольку это очень удобно, с одной стороны. С другой стороны, есть большой спрос со стороны выпускников школ", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20200819/1575962925.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, образование - общество