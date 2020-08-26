https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html

Более четверти жилого фонда Подмосковья проверили на готовность к зиме

Свыше 13 тысяч многоквартирных домов Подмосковье проверила Государственная жилищная инспекция региона на предмет готовности к осенне-зимнему периоду, говорится... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:15

2020-08-26T15:15

2020-08-26T15:24

новости подмосковья

госжилинспекция московской области

жкх

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Недвижимость.</strong> Свыше 13 тысяч многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> проверила Государственная жилищная инспекция региона на предмет готовности к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Подмосковья.Жилой фонд Московской области насчитывает порядка 54 тысяч домов."В рамках плановых проверок областная государственная жилищная инспекция проверила готовность более 25% многоквартирного жилого фонда Подмосковья, это более 13 тысяч домов, почти в половине случаев были выявлены различного рода нарушения", - приводятся словам зампреда правительства Московской области Евгения Хромшунина.Как сообщает пресс-служба ведомства, одним из наиболее распространенных нарушений, при подготовке домов управляющими организациями к сезонной эксплуатации, является незакрытый тепловой контур, при котором холодный воздух поступает через неплотно закрывающиеся, либо сломанные двери и окна, что существенно снижает энергоэффективность дома."По итогам проверок ГЖИ возбуждено 344 дела об административных правонарушениях, 226 из них персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций", - приводит данные пресс-служба.

https://ria.ru/20200625/1573460346.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госжилинспекция московской области, жкх, московская область (подмосковье)