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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html
Более четверти жилого фонда Подмосковья проверили на готовность к зиме
Свыше 13 тысяч многоквартирных домов Подмосковье проверила Государственная жилищная инспекция региона на предмет готовности к осенне-зимнему периоду, говорится... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:15
2020-08-26T15:24
новости подмосковья
госжилинспекция московской области
жкх
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Недвижимость.</strong> Свыше 13 тысяч многоквартирных домов <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> проверила Государственная жилищная инспекция региона на предмет готовности к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Подмосковья.Жилой фонд Московской области насчитывает порядка 54 тысяч домов."В рамках плановых проверок областная государственная жилищная инспекция проверила готовность более 25% многоквартирного жилого фонда Подмосковья, это более 13 тысяч домов, почти в половине случаев были выявлены различного рода нарушения", - приводятся словам зампреда правительства Московской области Евгения Хромшунина.Как сообщает пресс-служба ведомства, одним из наиболее распространенных нарушений, при подготовке домов управляющими организациями к сезонной эксплуатации, является незакрытый тепловой контур, при котором холодный воздух поступает через неплотно закрывающиеся, либо сломанные двери и окна, что существенно снижает энергоэффективность дома."По итогам проверок ГЖИ возбуждено 344 дела об административных правонарушениях, 226 из них персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций", - приводит данные пресс-служба.
https://ria.ru/20200625/1573460346.html
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госжилинспекция московской области, жкх, московская область (подмосковье)

Более четверти жилого фонда Подмосковья проверили на готовность к зиме

15:15 26.08.2020 (обновлено: 15:24 26.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота управляющей компании. Архив
Работа управляющей компании. Архив
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 авг – РИА Недвижимость. Свыше 13 тысяч многоквартирных домов Подмосковье проверила Государственная жилищная инспекция региона на предмет готовности к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищного хозяйства Подмосковья.
Жилой фонд Московской области насчитывает порядка 54 тысяч домов.
"В рамках плановых проверок областная государственная жилищная инспекция проверила готовность более 25% многоквартирного жилого фонда Подмосковья, это более 13 тысяч домов, почти в половине случаев были выявлены различного рода нарушения", - приводятся словам зампреда правительства Московской области Евгения Хромшунина.
Как сообщает пресс-служба ведомства, одним из наиболее распространенных нарушений, при подготовке домов управляющими организациями к сезонной эксплуатации, является незакрытый тепловой контур, при котором холодный воздух поступает через неплотно закрывающиеся, либо сломанные двери и окна, что существенно снижает энергоэффективность дома.
Новостройки
25 июня, 13:25Новости Подмосковья
Свыше 3 тысяч паспортов МКД проверили на готовность к зиме в Подмосковье
"По итогам проверок ГЖИ возбуждено 344 дела об административных правонарушениях, 226 из них персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций", - приводит данные пресс-служба.
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Новости ПодмосковьяГосжилинспекция Московской областиЖКХМосковская область (Подмосковье)
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