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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200826/zhile-1576340596.html
Новый дом на Командорских островах выдержит землетрясение в 10 баллов
Ключи от квартир в новом двухэтажном доме получили жители Никольского – единственного населенного пункта на Командорах; за счет гибкого фундамента здание может... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:40
2020-08-26T16:40
камчатский край
владимир солодов
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости</strong>. Ключи от квартир в новом двухэтажном доме получили жители Никольского – единственного населенного пункта на Командорах; за счет гибкого фундамента здание может выдержать землетрясения до десяти баллов, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.По информации пресс-службы, дом на острове Беринга построен за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Строительство еще одного многоквартирного дома из сборных конструкций должно быть завершено к зиме."Мне очень приятно здесь видеть детей, молодых людей и слышать, что все больше молодежи задумывается над тем, чтобы связать свою жизнь с этой замечательной землей. Командорские острова мечтает увидеть каждый житель России. И здесь должны быть достойные условия для жизни и работы, чтобы как можно больше людей захотели остаться", - сказал на новоселье врио губернатора края <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимир Солодов</a>.Он напомнил, что в следующем году жители Камчатского края будут отмечать 280-летие со дня открытия Командорских островов. В сентябре этого года будет создан организационный комитет для подготовки к празднованию.
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владимир солодов

Новый дом на Командорских островах выдержит землетрясение в 10 баллов

16:40 26.08.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяНовый дом на Командорских островах выдержит землетрясение в 10 баллов
Новый дом на Командорских островах выдержит землетрясение в 10 баллов
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Ключи от квартир в новом двухэтажном доме получили жители Никольского – единственного населенного пункта на Командорах; за счет гибкого фундамента здание может выдержать землетрясения до десяти баллов, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
По информации пресс-службы, дом на острове Беринга построен за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Строительство еще одного многоквартирного дома из сборных конструкций должно быть завершено к зиме.
"Мне очень приятно здесь видеть детей, молодых людей и слышать, что все больше молодежи задумывается над тем, чтобы связать свою жизнь с этой замечательной землей. Командорские острова мечтает увидеть каждый житель России. И здесь должны быть достойные условия для жизни и работы, чтобы как можно больше людей захотели остаться", - сказал на новоселье врио губернатора края Владимир Солодов.
Он напомнил, что в следующем году жители Камчатского края будут отмечать 280-летие со дня открытия Командорских островов. В сентябре этого года будет создан организационный комитет для подготовки к празднованию.
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