https://ria.ru/20200826/zhile-1576340596.html

Новый дом на Командорских островах выдержит землетрясение в 10 баллов

Ключи от квартир в новом двухэтажном доме получили жители Никольского – единственного населенного пункта на Командорах; за счет гибкого фундамента здание может... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:40

2020-08-26T16:40

2020-08-26T16:40

камчатский край

владимир солодов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576340926_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a1e3040458aa2758ca16686a15b21c55.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости</strong>. Ключи от квартир в новом двухэтажном доме получили жители Никольского – единственного населенного пункта на Командорах; за счет гибкого фундамента здание может выдержать землетрясения до десяти баллов, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.По информации пресс-службы, дом на острове Беринга построен за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Строительство еще одного многоквартирного дома из сборных конструкций должно быть завершено к зиме."Мне очень приятно здесь видеть детей, молодых людей и слышать, что все больше молодежи задумывается над тем, чтобы связать свою жизнь с этой замечательной землей. Командорские острова мечтает увидеть каждый житель России. И здесь должны быть достойные условия для жизни и работы, чтобы как можно больше людей захотели остаться", - сказал на новоселье врио губернатора края <a href="https://ria.ru/person_vladimir-solodov" target="_blank">Владимир Солодов</a>.Он напомнил, что в следующем году жители Камчатского края будут отмечать 280-летие со дня открытия Командорских островов. В сентябре этого года будет создан организационный комитет для подготовки к празднованию.

https://ria.ru/20200818/1575940930.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов