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"Бред слушать не надо". Аксенов оценил заявление Зеленского по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фантазиями заявление президента Украины Владимира Зелинского о принадлежности Крыма и предложил обсуждать этот вопрос в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:23
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донбасс
сергей аксенов (политик)
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал фантазиями заявление президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Владимира Зелинского о принадлежности Крыма и предложил обсуждать этот вопрос в пределах Украины.Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.
Правильно сказал Аксёнов.
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донбасс
украина
РИА Новости
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донбасс, сергей аксенов (политик), украина, в мире

"Бред слушать не надо". Аксенов оценил заявление Зеленского по Крыму

13:23 26.08.2020 (обновлено: 14:10 26.08.2020)
6098
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фантазиями заявление президента Украины Владимира Зелинского о принадлежности Крыма и предложил обсуждать этот вопрос в пределах Украины.
Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с Донбассом, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.
"Что нам обсуждать по Крыму? Президент РФ ясно сказал, что тема Крыма закрыта навсегда. Крым навсегда российский, поэтому какие площадки вообще? Бред слушать не надо. Не понимаю, о чем идет речь, не интересуюсь такими вопросами в принципе. Мало ли фантазии, пусть у себя и обсуждают, сами себе", - сказал Аксенов журналистам.
21460025
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ДонбассСергей Аксенов (политик)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правильно сказал Аксёнов.
26 августа, 13:23
Егор Панкратов
1800001
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