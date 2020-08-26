https://ria.ru/20200826/zelenskiy-1576329634.html

"Бред слушать не надо". Аксенов оценил заявление Зеленского по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фантазиями заявление президента Украины Владимира Зелинского о принадлежности Крыма и предложил обсуждать этот вопрос в... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:23

2020-08-26T13:23

2020-08-26T14:10

донбасс

сергей аксенов (политик)

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал фантазиями заявление президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Владимира Зелинского о принадлежности Крыма и предложил обсуждать этот вопрос в пределах Украины.Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.

Егор Панкратов Правильно сказал Аксёнов. 19

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, сергей аксенов (политик), украина, в мире