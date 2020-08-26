https://ria.ru/20200826/zelenskiy-1576329634.html
"Бред слушать не надо". Аксенов оценил заявление Зеленского по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал фантазиями заявление президента Украины Владимира Зелинского о принадлежности Крыма и предложил обсуждать этот вопрос в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:23
2020-08-26T13:23
2020-08-26T14:10
донбасс
сергей аксенов (политик)
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал фантазиями заявление президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Владимира Зелинского о принадлежности Крыма и предложил обсуждать этот вопрос в пределах Украины.Зеленский заявил, что Крым является украинской территорией, однако решение данного вопроса сложнее, чем решение вопроса с <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассом</a>, так как Крым никто не хочет обсуждать в рамках "нормандской четверки". По его словам, сегодня не существует действенной площадки для обсуждения данного вопроса.
Егор Панкратов
Правильно сказал Аксёнов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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донбасс, сергей аксенов (политик), украина, в мире