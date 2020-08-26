Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/zagadka-1576342803.html
Раскрыта одна из загадок Млечного Пути
Группа исследователей из Университета Суррея в Великобритании и Потсдамского астрофизического института в Германии объяснила парадокс галактического бара, или... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:56
2020-08-26T17:39
космос - риа наука
великобритания
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156060/07/1560600768_0:49:1036:632_1400x0_80_0_0_08c2ddb62006d4eb05c8a48e3ed86d6c.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Группа исследователей из Университета Суррея в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и Потсдамского астрофизического института в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> объяснила парадокс галактического бара, или перемычки. Результаты исследования опубликовал журнал <a href="https://academic.oup.com/mnras/article/497/1/933/5869255" target="_blank">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a>.Эта загадка заключается в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики — Млечного Пути.Большая часть спиральных галактик, таких как наша, представляют собой крупную структуру звезд, в центре которой находится перемычка — большое скопление ярких звезд. На концах этой перемычки начинаются спиральные ветви галактик.Данные о размере галактик и движении позволяют изучить их природу и понять эволюционные процессы. Однако в случае с Млечным Путем все не так однозначно. Если наблюдения за ближайшими к Солнцу звездами подталкивают ученых к выводу, что перемычка в нашей галактике небольшая и вращается с высокой скоростью, то наблюдения за центром Млечного Пути говорят об обратном.Ученые предложили решение этой проблемы. Результаты их исследования говорят о том, что скорость и размер меняются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам. При сближении с ними она ускоряется, а рукав замедляется, однако после их "соединения" они начинают двигаться как единое целое, из-за чего скорость вращения перемычки снижается, а сама она кажется больше.
https://ria.ru/20200825/galaktika-1576303480.html
https://ria.ru/20200825/zvezda-1576296783.html
2
великобритания
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156060/07/1560600768_44:0:1004:720_1400x0_80_0_0_34d36bf5c5ba8363aae336f95314de7a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, великобритания, германия

Раскрыта одна из загадок Млечного Пути

16:56 26.08.2020 (обновлено: 17:39 26.08.2020)
6915
© Depositphotos / AlexmitГалактика Млечный Путь
Галактика Млечный Путь
© Depositphotos / Alexmit
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Группа исследователей из Университета Суррея в Великобритании и Потсдамского астрофизического института в Германии объяснила парадокс галактического бара, или перемычки. Результаты исследования опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Эта загадка заключается в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики — Млечного Пути.
Многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554
25 августа, 19:02РИА Наука
Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики
Большая часть спиральных галактик, таких как наша, представляют собой крупную структуру звезд, в центре которой находится перемычка — большое скопление ярких звезд. На концах этой перемычки начинаются спиральные ветви галактик.
Данные о размере галактик и движении позволяют изучить их природу и понять эволюционные процессы. Однако в случае с Млечным Путем все не так однозначно. Если наблюдения за ближайшими к Солнцу звездами подталкивают ученых к выводу, что перемычка в нашей галактике небольшая и вращается с высокой скоростью, то наблюдения за центром Млечного Пути говорят об обратном.
Ученые предложили решение этой проблемы. Результаты их исследования говорят о том, что скорость и размер меняются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам. При сближении с ними она ускоряется, а рукав замедляется, однако после их "соединения" они начинают двигаться как единое целое, из-за чего скорость вращения перемычки снижается, а сама она кажется больше.
Так в представлении художника вспышки звезды - красного карлика сдувают атмосферу с вращающейся вокруг нее планеты
25 августа, 16:51РИА Наука
Астрономы выяснили, что планеты у ближайшей звезды непригодны для жизни
65925223
Обсудить 2
Космос - РИА НаукаВеликобританияГермания
Рекомендуем
Евгений Сатановский
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Снимок коронавируса
Объяснена связь коронавируса с накоплением жира
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления Запада из-за ситуации с Навальным
Салон автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: Бесконтрольное выкачивание денег
Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Алексей Навальный
Мясникова возмутило заявление немецкой клиники по диагнозу Навальному
Знак биологической опасности
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Участники акции протеста в Минске
Пушков оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Американский противоракетный комплекс системы THAAD
"Испугались России и Китая": в США придумали новый способ защитить страну
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
В России создадут уникальную вакцину от коронавируса
Книга Агаты Кристи Их было десять
Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
Представитель делегации из Руанды в павильоне концерна Калашников на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
Новый "Калашников" и автомобиль-амфибия: мировые премьеры "Армии-2020"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Посол в США прокомментировал обвинения России в разработке химоружия
03:54В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Лента новостейМолния