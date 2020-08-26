https://ria.ru/20200826/zagadka-1576342803.html

Раскрыта одна из загадок Млечного Пути

Группа исследователей из Университета Суррея в Великобритании и Потсдамского астрофизического института в Германии объяснила парадокс галактического бара, или... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:56

2020-08-26T16:56

2020-08-26T17:39

космос - риа наука

великобритания

германия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Группа исследователей из Университета Суррея в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и Потсдамского астрофизического института в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> объяснила парадокс галактического бара, или перемычки. Результаты исследования опубликовал журнал <a href="https://academic.oup.com/mnras/article/497/1/933/5869255" target="_blank">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a>.Эта загадка заключается в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики — Млечного Пути.Большая часть спиральных галактик, таких как наша, представляют собой крупную структуру звезд, в центре которой находится перемычка — большое скопление ярких звезд. На концах этой перемычки начинаются спиральные ветви галактик.Данные о размере галактик и движении позволяют изучить их природу и понять эволюционные процессы. Однако в случае с Млечным Путем все не так однозначно. Если наблюдения за ближайшими к Солнцу звездами подталкивают ученых к выводу, что перемычка в нашей галактике небольшая и вращается с высокой скоростью, то наблюдения за центром Млечного Пути говорят об обратном.Ученые предложили решение этой проблемы. Результаты их исследования говорят о том, что скорость и размер меняются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам. При сближении с ними она ускоряется, а рукав замедляется, однако после их "соединения" они начинают двигаться как единое целое, из-за чего скорость вращения перемычки снижается, а сама она кажется больше.

https://ria.ru/20200825/galaktika-1576303480.html

https://ria.ru/20200825/zvezda-1576296783.html

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великобритания

германия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, великобритания, германия