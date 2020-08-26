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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/zaderzhaniya-1576355072.html
ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске
Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T21:02
2020-08-26T22:24
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Где-то около 20:50 (совпадает с московским временем) к площади Независимости, на которой находились примерно 500 человек, подъехали машины ОМОНа и милиции. Они начали останавливать всех мужчин, предварительно окружив территорию по периметру. Женщин и журналистов не задерживали. Как отмечает корреспондент агентства, некоторым удалось убежать. В центре Минска наблюдаются проблемы с мобильной связью.В милиции эту информацию подтвердили, но не уточнили число задержанных.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, при этом сама кандидат выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/lukashenko-1576256598.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
Не поняли по-хорошему, поймут, как получится...)))
169
Ну вот и усё............. «баста, карапузики кончилися танцы»
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска
В минской милиции РИА Новости подтвердили, что задержаны несколько сторонников оппозиции, но не назвали точного числа.
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60
минск, белоруссия, в мире

ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске

21:02 26.08.2020 (обновлено: 22:24 26.08.2020)
14085
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Где-то около 20:50 (совпадает с московским временем) к площади Независимости, на которой находились примерно 500 человек, подъехали машины ОМОНа и милиции. Они начали останавливать всех мужчин, предварительно окружив территорию по периметру. Женщин и журналистов не задерживали.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
24 августа, 18:28
Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла
Как отмечает корреспондент агентства, некоторым удалось убежать. В центре Минска наблюдаются проблемы с мобильной связью.
В милиции эту информацию подтвердили, но не уточнили число задержанных.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.
Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
25 августа, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
45363710112
Обсудить 150
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не поняли по-хорошему, поймут, как получится...)))
26 августа, 21:09
Mitrich Kolobok Kolobok
113011054
Ну вот и усё............. «баста, карапузики кончилися танцы»
26 августа, 21:05
Чипалина Лукин
94421160
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