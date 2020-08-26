https://ria.ru/20200826/zaderzhaniya-1576355072.html

ОМОН разогнал митингующих у Дома правительства в Минске

Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:02

2020-08-26T21:02

2020-08-26T22:24

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Силовики задержали около 20 сторонников оппозиции, собравшихся на очередную несанкционированную акцию в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Где-то около 20:50 (совпадает с московским временем) к площади Независимости, на которой находились примерно 500 человек, подъехали машины ОМОНа и милиции. Они начали останавливать всех мужчин, предварительно окружив территорию по периметру. Женщин и журналистов не задерживали. Как отмечает корреспондент агентства, некоторым удалось убежать. В центре Минска наблюдаются проблемы с мобильной связью.В милиции эту информацию подтвердили, но не уточнили число задержанных.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, при этом сама кандидат выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/lukashenko-1576256598.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

Mitrich Kolobok Kolobok Не поняли по-хорошему, поймут, как получится...))) 169

Чипалина Лукин Ну вот и усё............. «баста, карапузики кончилися танцы» 162

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание нескольких сторонников оппозиции. Кадры из Минска В минской милиции РИА Новости подтвердили, что задержаны несколько сторонников оппозиции, но не назвали точного числа. 2020-08-26T21:02 true PT0M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире