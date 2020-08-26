https://ria.ru/20200826/yazyk-1576352211.html

Белорусская оппозиция не намерена менять статус русского языка

Возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:27

2020-08-26T19:27

2020-08-26T19:27

протесты в белоруссии

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного, заявила РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>Мария Колесникова.Возвращение к конституции 1994 года было одним из лозунгов экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, штаб которого возглавляла Колесникова. При этом конституция давала статус государственного только белорусскому языку. Русский язык получил статус второго государственного в результате внесения поправок в 1995 году.Колесникова пояснила РИА Новости, что возврата к тексту 1994 года может и не быть - оппозицию интересует только два важных пункта из нее, а именно ограничение полномочий президента и количества президентских сроков для одного человека."Одной из инициатив Виктора Дмитриевича Бабарико - по поводу референдума, на котором в том числе должен был задаваться вопрос о конституции. Там есть конкретных два пункта, на которые мы обращаем внимание: ограничение президентских сроков до двух, разделение властей, где увеличивается роль парламента по сравнению с тем, как это есть сейчас. Это два пункта, которые для нас имеют сейчас значение. Это пункты, которые были изменены на референдуме, который инициировал действующий президент. Только эти пункты могут обеспечить законность и демократические перемены в Белоруссии", - заявила Колесникова РИА Новости.Она заверила, что "вопрос языка, как вы сейчас видите, не стоит в повестке, и не является ни для кого проблемой - мы говорим на обоих языках, и русском, и белорусском".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Dimon Трампов Как ограничение сроков президента повлияет на жизнь граждан РБ? На Украине уже 5 или 6 президентов сменилось, а толку мало. Как итог на Украине хуже только жить стало. ВВП по сравнению с 1992 годом уже не догнать, всё продано олигархам. Тарифы ЖКХ космические, зато закон о казино приняли... 14

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, белоруссия, в мире