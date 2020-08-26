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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/yazyk-1576352211.html
Белорусская оппозиция не намерена менять статус русского языка
Возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:27
2020-08-26T19:27
протесты в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного, заявила РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>Мария Колесникова.Возвращение к конституции 1994 года было одним из лозунгов экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, штаб которого возглавляла Колесникова. При этом конституция давала статус государственного только белорусскому языку. Русский язык получил статус второго государственного в результате внесения поправок в 1995 году.Колесникова пояснила РИА Новости, что возврата к тексту 1994 года может и не быть - оппозицию интересует только два важных пункта из нее, а именно ограничение полномочий президента и количества президентских сроков для одного человека."Одной из инициатив Виктора Дмитриевича Бабарико - по поводу референдума, на котором в том числе должен был задаваться вопрос о конституции. Там есть конкретных два пункта, на которые мы обращаем внимание: ограничение президентских сроков до двух, разделение властей, где увеличивается роль парламента по сравнению с тем, как это есть сейчас. Это два пункта, которые для нас имеют сейчас значение. Это пункты, которые были изменены на референдуме, который инициировал действующий президент. Только эти пункты могут обеспечить законность и демократические перемены в Белоруссии", - заявила Колесникова РИА Новости.Она заверила, что "вопрос языка, как вы сейчас видите, не стоит в повестке, и не является ни для кого проблемой - мы говорим на обоих языках, и русском, и белорусском".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
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белоруссия
РИА Новости
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виктор бабарико, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция не намерена менять статус русского языка

19:27 26.08.2020
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© REUTERS / Ints KalninsАкция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии
© REUTERS / Ints Kalnins
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Возможное возвращение к белорусской конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного, заявила РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.
Возвращение к конституции 1994 года было одним из лозунгов экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, штаб которого возглавляла Колесникова. При этом конституция давала статус государственного только белорусскому языку. Русский язык получил статус второго государственного в результате внесения поправок в 1995 году.
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Колесникова пояснила РИА Новости, что возврата к тексту 1994 года может и не быть - оппозицию интересует только два важных пункта из нее, а именно ограничение полномочий президента и количества президентских сроков для одного человека.
"Одной из инициатив Виктора Дмитриевича Бабарико - по поводу референдума, на котором в том числе должен был задаваться вопрос о конституции. Там есть конкретных два пункта, на которые мы обращаем внимание: ограничение президентских сроков до двух, разделение властей, где увеличивается роль парламента по сравнению с тем, как это есть сейчас. Это два пункта, которые для нас имеют сейчас значение. Это пункты, которые были изменены на референдуме, который инициировал действующий президент. Только эти пункты могут обеспечить законность и демократические перемены в Белоруссии", - заявила Колесникова РИА Новости.
Она заверила, что "вопрос языка, как вы сейчас видите, не стоит в повестке, и не является ни для кого проблемой - мы говорим на обоих языках, и русском, и белорусском".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Dimon Трампов
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