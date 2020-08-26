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https://ria.ru/20200826/yarlyk-1576332531.html
Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:17
2020-08-26T15:41
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он уточнил, что не стоит называть ухудшение здоровья Навального отравлением, так как это еще не подтверждено. По словам представителя Кремля, власти хотят выяснить, что стало причиной впадения российского гражданина в кому.Вместе с тем он уточнил, что в Кремле не следили за тем, как развивается ситуация с лечением Навального в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Песков отметил, что многочисленные анализы, которые сделали российские медики, к сожалению, не помогли установить наличие в организме Навального вещества, которое могло стать причиной его состояния.Песков отметил, что власти не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с Навальным. Он добавил, что для этого нет никаких причин.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальный</a> пятый день находится в берлинской клинике, его привезли туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, проводится дополнительное исследование. В клинике заявили, что исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной систем. В минздраве <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a> отмечали, что немецкие специалисты получили данные всех исследований. Совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> лечения.
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576274859.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576313210.html
Известный оппозиционер вдруг ни с того ни с сего падает в кому. Обычное дело, чо.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей навальный, происшествия

Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

14:17 26.08.2020 (обновлено: 15:41 26.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что не стоит называть ухудшение здоровья Навального отравлением, так как это еще не подтверждено. По словам представителя Кремля, власти хотят выяснить, что стало причиной впадения российского гражданина в кому.
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25 августа, 11:20
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Вместе с тем он уточнил, что в Кремле не следили за тем, как развивается ситуация с лечением Навального в Германии. Песков отметил, что многочисленные анализы, которые сделали российские медики, к сожалению, не помогли установить наличие в организме Навального вещества, которое могло стать причиной его состояния.
Песков отметил, что власти не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с Навальным. Он добавил, что для этого нет никаких причин.
Алексей Навальный
Вчера, 07:32
В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального
Навальный пятый день находится в берлинской клинике, его привезли туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, проводится дополнительное исследование.
В клинике заявили, что исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной систем. В минздраве Омской области отмечали, что немецкие специалисты получили данные всех исследований. Совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.
9620135
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Алексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Известный оппозиционер вдруг ни с того ни с сего падает в кому. Обычное дело, чо.
26 августа, 14:53
Будущее Страны
2360007
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