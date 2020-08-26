https://ria.ru/20200826/yarlyk-1576332531.html
Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Алексеем Навальным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:17
2020-08-26T14:17
2020-08-26T15:41
алексей навальный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>В Кремле выступили категорически против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он уточнил, что не стоит называть ухудшение здоровья Навального отравлением, так как это еще не подтверждено. По словам представителя Кремля, власти хотят выяснить, что стало причиной впадения российского гражданина в кому.Вместе с тем он уточнил, что в Кремле не следили за тем, как развивается ситуация с лечением Навального в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Песков отметил, что многочисленные анализы, которые сделали российские медики, к сожалению, не помогли установить наличие в организме Навального вещества, которое могло стать причиной его состояния.Песков отметил, что власти не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с Навальным. Он добавил, что для этого нет никаких причин.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальный</a> пятый день находится в берлинской клинике, его привезли туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, проводится дополнительное исследование. В клинике заявили, что исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной систем. В минздраве <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a> отмечали, что немецкие специалисты получили данные всех исследований. Совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> лечения.
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576274859.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576313210.html
Будущее Страны
Известный оппозиционер вдруг ни с того ни с сего падает в кому. Обычное дело, чо.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, происшествия