https://ria.ru/20200826/whatsapp-1576324377.html
WhatsApp получит новую функцию
Популярный мессенджер WhatsApp получит инструменты для работы с архивными файлами, сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:02
2020-08-26T12:02
2020-08-26T12:02
whatsapp inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Популярный мессенджер <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> получит инструменты для работы с архивными файлами, сообщает портал <a href="https://wabetainfo.com/whatsapp-is-implementing-new-tools-for-storage-usage/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WABetaInfo</a>.Пользователи получат возможность узнать, сколько места занимают пересланные файлы и документы. Также пользователи смогут посмотреть размеры чатов.Новая функция пока находится в разработке и не доступна для пользователей. Дата выпуска обновления пока неизвестна.Ранее стало известно, что разработчики добавили в WhatsApp функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений. Также, в будущем пользователям дадут возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно.
https://ria.ru/20200814/1575807249.html
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., технологии