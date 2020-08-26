https://ria.ru/20200826/whatsapp-1576324377.html

WhatsApp получит новую функцию

Популярный мессенджер WhatsApp получит инструменты для работы с архивными файлами, сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:02

2020-08-26T12:02

2020-08-26T12:02

whatsapp inc.

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Популярный мессенджер <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> получит инструменты для работы с архивными файлами, сообщает портал <a href="https://wabetainfo.com/whatsapp-is-implementing-new-tools-for-storage-usage/" target="_blank" rel="nofollow noopener">WABetaInfo</a>.Пользователи получат возможность узнать, сколько места занимают пересланные файлы и документы. Также пользователи смогут посмотреть размеры чатов.Новая функция пока находится в разработке и не доступна для пользователей. Дата выпуска обновления пока неизвестна.Ранее стало известно, что разработчики добавили в WhatsApp функцию, которая позволяет проверять подлинность пересланных сообщений. Также, в будущем пользователям дадут возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно.

https://ria.ru/20200814/1575807249.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии