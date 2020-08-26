Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/vzryv-1576326934.html
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:40
2020-08-26T12:40
взрыв в доме на западе москвы
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
мосгаз
сергей калашников
сергей собянин
москва
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576325989_0:162:3050:1877_1400x0_80_0_0_7421bb092afd9f47b78dca1cb6db1f43.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В результате взрыва в жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание находится недалеко от управы Можайского района, его планировалось расселить по программе реновации в 2025-2028 годах.Из четырех пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в институт скорой помощи имени Склифосовского.После взрыва начался пожар, пламя охватило второй, третий и четвертый этажи. Некоторые жильцы оказались отрезаны от выходов, они пытались эвакуироваться по пожарным лестницам и из окон.Позже возгорание удалось потушить на площади 55 квадратных метров, спасены 16 человек. Обрушений нет.Глава управы Можайского района столицы Рустем Шакиров сообщил, что пострадавших разместят в школе. При необходимости тем, кому некуда ехать, предоставят временное жилье в гостинице. Всего, по его словам, за помощью обратились 13 человек, в том числе два ребенка.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> пообещал, что эвакуированным жителям предоставят временное жилье, дом после пожара отремонтируют.Движение в районе ЧП было перекрыто.Прокуратура начала проверку.Также проверку начал Следственный комитет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по городу Москве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Возможная причинаНачальник столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Сергей Желтов сообщил журналистам, что пожар мог начаться с "хлопка газового баллончика" в одной из комнат двухкомнатной квартиры.В свою очередь, в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_MOSGAZ/" target="_blank" data-auto="true">Мосгаза</a>" заявили журналистам, что проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной ЧП."Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", — отметили в пресс-службе.Известно, что последний раз оборудование сотрудники газовой службы проверяли месяц назад — 23 июля, замечаний не было.Мнение законодателейКак рассказал РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Kachkaev/" target="_blank" data-auto="true">Павел Качкаев</a>, в осеннюю сессию предполагается принять закон, передающий контроль за внутриквартирным газовым оборудованием управляющим компаниям. Сейчас думский комитет по ЖКХ готовит проект ко второму чтению и согласовывает с правительством новую редакцию.Первый замглавы экономического комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Калашников</a> считает, что газовые компании должны отвечать за состояние оборудования в жилых домах."Одним из решений могла бы стать установка электроплит в домах, но это очень дорого, экономически выгоднее использовать газ", — сказал парламентарий.Говоря о взрывах бытового газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> и Москве, Калашников отметил, что необходимо разбираться с причинами ЧП.
https://ria.ru/20200826/pozhar-1576324991.html
https://realty.ria.ru/20200826/gazovye-plity-1576324225.html
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319368.html
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
3
москва
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576325989_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f8c3d7d7a58bac1760a81bfac84a75dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в доме на западе москвы, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мосгаз, сергей калашников, сергей собянин, москва, ярославль, происшествия

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

12:40 26.08.2020
32476
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны у жилого дома No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв
Сотрудник пожарной охраны у жилого дома No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание находится недалеко от управы Можайского района, его планировалось расселить по программе реновации в 2025-2028 годах.
Попытки мужчины спасти ребенка из горящего дома в Москве сняли на видео
Вчера, 12:09
Попытки мужчины спасти ребенка из горящего дома в Москве сняли на видео
Из четырех пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в институт скорой помощи имени Склифосовского.
После взрыва начался пожар, пламя охватило второй, третий и четвертый этажи. Некоторые жильцы оказались отрезаны от выходов, они пытались эвакуироваться по пожарным лестницам и из окон.
Позже возгорание удалось потушить на площади 55 квадратных метров, спасены 16 человек. Обрушений нет.
Глава управы Можайского района столицы Рустем Шакиров сообщил, что пострадавших разместят в школе. При необходимости тем, кому некуда ехать, предоставят временное жилье в гостинице. Всего, по его словам, за помощью обратились 13 человек, в том числе два ребенка.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что эвакуированным жителям предоставят временное жилье, дом после пожара отремонтируют.
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Вчера, 12:01
Хованская: газовые плиты в домах должны быть с автоматическим отключением
Движение в районе ЧП было перекрыто.
Прокуратура начала проверку.
Также проверку начал Следственный комитет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по городу Москве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Возможная причина

Начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов сообщил журналистам, что пожар мог начаться с "хлопка газового баллончика" в одной из комнат двухкомнатной квартиры.
В свою очередь, в пресс-службе "Мосгаза" заявили журналистам, что проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной ЧП.
"Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", — отметили в пресс-службе.
Известно, что последний раз оборудование сотрудники газовой службы проверяли месяц назад — 23 июля, замечаний не было.
Конфорка газовой плиты
Вчера, 10:56
В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах

Мнение законодателей

Как рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы Павел Качкаев, в осеннюю сессию предполагается принять закон, передающий контроль за внутриквартирным газовым оборудованием управляющим компаниям. Сейчас думский комитет по ЖКХ готовит проект ко второму чтению и согласовывает с правительством новую редакцию.
Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников считает, что газовые компании должны отвечать за состояние оборудования в жилых домах.
"Одним из решений могла бы стать установка электроплит в домах, но это очень дорого, экономически выгоднее использовать газ", — сказал парламентарий.
Говоря о взрывах бытового газа в Ярославле и Москве, Калашников отметил, что необходимо разбираться с причинами ЧП.
"Если это газовое оборудование от магистральной подачи газа, за это должны нести ответственность газовые компании, за что мы им платим такие большие деньги – и за газ, и за обслуживание", — отметил он.
Взрыв в жилом доме в Москве
Вчера, 11:05
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году
3526110
Обсудить 3
Взрыв в доме на западе МосквыСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМосгазСергей КалашниковСергей СобянинМоскваЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Крым
ООН не учитывает жителей Крыма при подсчете населения России
Девушки выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018
На Украине разрешили использовать феминитивы в названиях профессий
Попытки мужчины спасти ребенка из горящего дома в Москве сняли на видео
Попытки мужчины спасти ребенка из горящего дома в Москве сняли на видео
Белорусско-украинская граница
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Структура костной ткани на наноуровне. Слева направо: трабекулярная костная ткань (масштаб - десятки миллиметров); фибрильно-минеральная матрица (сотни нанометров); коллагеновые фибриллы с встроенными минералами (десятки нанометров); минеральные пластины (первые нанометры)
Ученые выяснили, с каким свойством костей связан риск переломов
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Оренбуржья выделят средства из резервного фонда на лечение ребенка
Торжественная церемония открытия бюста Первого Президента Республики Татарстан, Героя Труда Российской Федерации Минтимера Шаймиева
На родине первого президента Татарстана Шаймиева установили его бюст
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Алексей Навальный
Омские врачи боролись за жизнь Навального 44 часа
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Лодки возле берега острова Комодо
Власти Индонезии открыли Национальный парк Комодо для внутреннего туризма
Установка, разработанная учеными ТПУ
Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
Вертолет Ми-28Н Ночной охотник пилотажной группы Беркуты на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
Российские военнослужащие
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания в Благовещенске
В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Посол в США прокомментировал обвинения России в разработке химоружия
03:54В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Лента новостейМолния