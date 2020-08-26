https://ria.ru/20200826/vzryv-1576326934.html

На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека

В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:40

2020-08-26T12:40

2020-08-26T12:40

взрыв в доме на западе москвы

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

мосгаз

сергей калашников

сергей собянин

москва

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В результате взрыва в жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание находится недалеко от управы Можайского района, его планировалось расселить по программе реновации в 2025-2028 годах.Из четырех пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в институт скорой помощи имени Склифосовского.После взрыва начался пожар, пламя охватило второй, третий и четвертый этажи. Некоторые жильцы оказались отрезаны от выходов, они пытались эвакуироваться по пожарным лестницам и из окон.Позже возгорание удалось потушить на площади 55 квадратных метров, спасены 16 человек. Обрушений нет.Глава управы Можайского района столицы Рустем Шакиров сообщил, что пострадавших разместят в школе. При необходимости тем, кому некуда ехать, предоставят временное жилье в гостинице. Всего, по его словам, за помощью обратились 13 человек, в том числе два ребенка.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> пообещал, что эвакуированным жителям предоставят временное жилье, дом после пожара отремонтируют.Движение в районе ЧП было перекрыто.Прокуратура начала проверку.Также проверку начал Следственный комитет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по городу Москве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Возможная причинаНачальник столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Сергей Желтов сообщил журналистам, что пожар мог начаться с "хлопка газового баллончика" в одной из комнат двухкомнатной квартиры.В свою очередь, в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_MOSGAZ/" target="_blank" data-auto="true">Мосгаза</a>" заявили журналистам, что проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной ЧП."Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", — отметили в пресс-службе.Известно, что последний раз оборудование сотрудники газовой службы проверяли месяц назад — 23 июля, замечаний не было.Мнение законодателейКак рассказал РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Kachkaev/" target="_blank" data-auto="true">Павел Качкаев</a>, в осеннюю сессию предполагается принять закон, передающий контроль за внутриквартирным газовым оборудованием управляющим компаниям. Сейчас думский комитет по ЖКХ готовит проект ко второму чтению и согласовывает с правительством новую редакцию.Первый замглавы экономического комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Калашников</a> считает, что газовые компании должны отвечать за состояние оборудования в жилых домах."Одним из решений могла бы стать установка электроплит в домах, но это очень дорого, экономически выгоднее использовать газ", — сказал парламентарий.Говоря о взрывах бытового газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> и Москве, Калашников отметил, что необходимо разбираться с причинами ЧП.

https://ria.ru/20200826/pozhar-1576324991.html

https://realty.ria.ru/20200826/gazovye-plity-1576324225.html

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319368.html

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

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москва

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в доме на западе москвы, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, мосгаз, сергей калашников, сергей собянин, москва, ярославль, происшествия