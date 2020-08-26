https://ria.ru/20200826/vzryv-1576323295.html
Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
Пожар в жилом доме по улице Кубинка в Москве мог начаться с "хлопка газового баллончика", сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:46
2020-08-26T11:46
2020-08-26T11:59
взрыв в доме на западе москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосгаз
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в жилом доме по улице Кубинка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> мог начаться с "хлопка газового баллончика", сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.В пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_MOSGAZ/" target="_blank" data-auto="true">Мосгаза</a>" журналистам в свою очередь заявили, что проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной ЧП."Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", - отметили в пресс-службе.Последний раз оборудование проверялось сотрудниками газовой службы лишь месяц назад – 23 июля, замечаний не было.
https://realty.ria.ru/20200826/pozhar-1576319878.html
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в доме на западе москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгаз, москва, происшествия