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Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
Пожар в жилом доме по улице Кубинка в Москве мог начаться с "хлопка газового баллончика", сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:46
2020-08-26T11:59
взрыв в доме на западе москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосгаз
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в жилом доме по улице Кубинка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> мог начаться с "хлопка газового баллончика", сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.В пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_MOSGAZ/" target="_blank" data-auto="true">Мосгаза</a>" журналистам в свою очередь заявили, что проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной ЧП."Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", - отметили в пресс-службе.Последний раз оборудование проверялось сотрудниками газовой службы лишь месяц назад – 23 июля, замечаний не было.
https://realty.ria.ru/20200826/pozhar-1576319878.html
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
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взрыв в доме на западе москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгаз, москва, происшествия

Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы

11:46 26.08.2020 (обновлено: 11:59 26.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны в жилом доме No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв
Сотрудники пожарной охраны в жилом доме No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме по улице Кубинка в Москве мог начаться с "хлопка газового баллончика", сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.
"Возможный хлопок газового баллончика [произошел] в зальной комнате двухкомнатной квартиры", - сказал генерал-майор внутренней службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин
11:06
Собянин обещал дать временное жилье жителям дома, где произошел взрыв
В пресс-службе "Мосгаза" журналистам в свою очередь заявили, что проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной ЧП.
"Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", - отметили в пресс-службе.
Последний раз оборудование проверялось сотрудниками газовой службы лишь месяц назад – 23 июля, замечаний не было.
Взрыв в жилом доме в Москве
11:05
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году
104210
Обсудить 0
Взрыв в доме на западе МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МосгазМоскваПроисшествия
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