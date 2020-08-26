https://ria.ru/20200826/vzryv-1576323295.html

Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы

Пожар в жилом доме по улице Кубинка в Москве мог начаться с "хлопка газового баллончика", сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:46

2020-08-26T11:46

2020-08-26T11:59

взрыв в доме на западе москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосгаз

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в жилом доме по улице Кубинка в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> мог начаться с "хлопка газового баллончика", сообщил журналистам начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.В пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_MOSGAZ/" target="_blank" data-auto="true">Мосгаза</a>" журналистам в свою очередь заявили, что проблемы с газовыми оборудованием не могли стать причиной ЧП."Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", - отметили в пресс-службе.Последний раз оборудование проверялось сотрудниками газовой службы лишь месяц назад – 23 июля, замечаний не было.

https://realty.ria.ru/20200826/pozhar-1576319878.html

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в доме на западе москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгаз, москва, происшествия