https://ria.ru/20200826/vzryv-1576318329.html

Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто

Движение в районе горящего дома на западе Москвы перекрыто, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно". РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:37

2020-08-26T10:37

2020-08-26T10:42

взрыв в доме на западе москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Движение в районе горящего дома на западе Москвы перекрыто, сообщается в Telegram-канале <a href="https://tlgrm.ru/channels/@DtOperativno" target="_blank">"Дептранс.Оперативно".</a>Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы - огнем охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены уже 13 человек.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в доме на западе москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия