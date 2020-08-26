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Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
Движение в районе горящего дома на западе Москвы перекрыто, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно". РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:37
2020-08-26T10:42
взрыв в доме на западе москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Движение в районе горящего дома на западе Москвы перекрыто, сообщается в Telegram-канале <a href="https://tlgrm.ru/channels/@DtOperativno" target="_blank">"Дептранс.Оперативно".</a>Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы - огнем охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены уже 13 человек.
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взрыв в доме на западе москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто

10:37 26.08.2020 (обновлено: 10:42 26.08.2020)
395
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и автомобили экстренных служб в Москве
Сотрудник полиции и автомобили экстренных служб в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции и автомобили экстренных служб в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение в районе горящего дома на западе Москвы перекрыто, сообщается в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы - огнем охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены уже 13 человек.
"Движение по улице Кубинка в сторону улицы Маршала Неделина полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
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Взрыв в доме на западе МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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