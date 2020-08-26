https://ria.ru/20200826/vzryv-1576316868.html

Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Москве

Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего после взрыва в жилом доме на западе Москвы. Ролик появился в паблике "ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн" во... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:21

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2020-08-26T11:03

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего после взрыва в жилом доме на западе Москвы. Ролик появился в паблике "ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн" во <a href="https://vk.com/msk_today?w=wall-97628300_1032707" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.По предварительным данным, в пятиэтажке на улице Кубинка взорвался бытовой газ. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Жильцов дома эвакуируют.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, москва, происшествия