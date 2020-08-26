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Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Москве
Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего после взрыва в жилом доме на западе Москвы. Ролик появился в паблике "ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн" во... РИА Новости, 26.08.2020
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего после взрыва в жилом доме на западе Москвы. Ролик появился в паблике "ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн" во <a href="https://vk.com/msk_today?w=wall-97628300_1032707" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.По предварительным данным, в пятиэтажке на улице Кубинка взорвался бытовой газ. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Жильцов дома эвакуируют.
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видео, москва, происшествия

Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Москве

10:21 26.08.2020 (обновлено: 11:03 26.08.2020)
7391
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего после взрыва в жилом доме на западе Москвы. Ролик появился в паблике "ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн" во "ВКонтакте".
По предварительным данным, в пятиэтажке на улице Кубинка взорвался бытовой газ.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Жильцов дома эвакуируют.
1404222
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МоскваПроисшествия
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