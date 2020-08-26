https://ria.ru/20200826/vzryv-1576316868.html
Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Москве
Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего после взрыва в жилом доме на западе Москвы. Ролик появился в паблике "ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн" во... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:21
2020-08-26T10:21
2020-08-26T11:03
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Очевидцы опубликовали видео пожара, возникшего после взрыва в жилом доме на западе Москвы. Ролик появился в паблике "ДТП и ЧП. Москва и МО Онлайн" во <a href="https://vk.com/msk_today?w=wall-97628300_1032707" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.По предварительным данным, в пятиэтажке на улице Кубинка взорвался бытовой газ. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Жильцов дома эвакуируют.
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, происшествия