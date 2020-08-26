https://ria.ru/20200826/vzryv-1576316491.html
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:13
2020-08-26T10:13
2020-08-26T10:23
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа.По словам собеседника агентства, обрушений нет.Из горящего здания вывели десять человек. На месте работают пожарные.
tacole7404
В советское время служба газа каждый год проверяла газовое оборудование и государственное жильё и частников частник не мог приобрести баллон без заключения что газовая плита исправна. Сейчас всем все по барабану, плиту купил сам подсоеденил ни кому ни слова, технику безопасности не знает. Половина плит и газовых колонок из прошлого века - кто их проверял?
52
deman 1
СМИ же запретили называть взрывы газа взрывами. Всего лишь хлопок в ладоши...
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16
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа.
По словам собеседника агентства, обрушений нет.
Из горящего здания вывели десять человек. На месте работают пожарные.