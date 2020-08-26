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Голикова предложила продлить выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:09
2020-08-26T17:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> попросила президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом."Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Golikov/" target="_blank" data-auto="true">Голикова</a> на совещании у президента РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова предложила продлить выплаты медикам за борьбу с COVID-19

17:09 26.08.2020 (обновлено: 17:50 26.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила президента Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.
"Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года", - сказала Голикова на совещании у президента РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
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