https://ria.ru/20200826/vuzy-1576342907.html
Большинство российских вузов сохранили прошлогоднюю цену за обучение
Подавляющее большинство российских вузов сохранили цену за обучение на уровне 2019 года, с вузами, которые этого не сделали, проведена работа, доложил... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:57
2020-08-26T16:57
2020-08-26T19:09
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валерий фальков
владимир путин
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Подавляющее большинство российских вузов сохранили цену за обучение на уровне 2019 года, с вузами, которые этого не сделали, проведена работа, доложил президенту министр науки и высшего образования РФ <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a> на совещании в среду.Ранее в ходе совещания <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> указал Фалькову, который обещал не допустить повышения стоимости обучения в вузах, на рост цен на обучение в некоторых вузах."Валерий Николаевич, на совещании 21 мая этого года вы говорили о недопустимости пересмотра стоимости обучения, но смотрите, что я вижу: Московский госинститут музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-западный государственный педагогический университет, Псковский, Севастопольский филиал Плехановского университета. Как минимум в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения, как это происходит?", - сказал Путин, обращаясь Фалькову в ходе совещания в среду. В свою очередь Фальков отметил, что в рамках подготовки к новому учебному году <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_obr" target="_blank">Минобрнауки</a> совместно с Общероссийским народным фронтом проанализировали ситуацию по каждому вузу."Подавляющее большинство вузов сохранило цену на обучение на уровне прошлого года, однако некоторые, как вы справедливо отметили, все-таки допустили отступление от данной рекомендации. С каждым таким вузом и его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры. На сегодняшний день ситуация уже скорректирована, решения приняты. Стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года", - сказал Фальков.Он добавил, что мониторинг за ситуацией будет продолжен.
https://na.ria.ru/20200727/1574722940.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин спросил Фалькова о повышении стоимости обучения в вузах
Подавляющее большинство российских вузов сохранили цену за обучение на уровне 2019 года, с вузами, которые этого не сделали, проведена работа, доложил президенту министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании в среду.
Ранее в ходе совещания Владимир Путин указал Фалькову, который обещал не допустить повышения стоимости обучения в вузах, на рост цен на обучение в некоторых вузах.
2020-08-26T16:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, валерий фальков, владимир путин, образование - общество, общество