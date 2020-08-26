https://ria.ru/20200826/vozdukh-1576314283.html

Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом

Красноярский край , Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили список регионов с самым загрязненным воздухом. Об этом сообщает РБК со... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:50

2020-08-26T08:50

2020-08-26T12:02

ханты-мансийский автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

москва

красноярский край

московская область (подмосковье)

кемеровская область

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский край</a> , <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровская область</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a> возглавили список регионов с самым загрязненным воздухом. Об этом сообщает <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> со ссылкой на отчет аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети <a href="https://www.rbc.ru/society/26/08/2020/5f44d7c39a794747ab76b9b7" target="_blank" rel="nofollow noopener">FinExpertiza</a>.В числе лидеров также значатся ЯНАО, <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловская </a>и <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутская </a>области, Башкортостан. Следом идут Челябинская и Оренбургская области. Отмечается, что во всех этих субъектах расположены крупные производства.<u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москва</a></u> заняла 16-е место в списке, а <u><a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Санкт-Петербург</a></u> — 35-е. Там выбросов в два раза меньше, чем в столице: 202 тысячи тонн и 410 тысяч тонн соответственно.В прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в воздух около 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ. При этом на одного россиянина пришлось в среднем около 155 килограммов. В зависимости от региона эта цифра меняется от 23 килограммов до 1,6 тонны. Около 75 процентов выбросов производят предприятия, а оставшуюся часть — автомобили. Больше всего из промышленных производств воздух загрязняет металлургия.Предыдущий рейтинг также возглавлял Красноярский край, однако Москва и <u><a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/">Московская область</a></u> находились на седьмой и шестой строчках. Эксперты изменили методику подсчета транспортных выбросов, в результате чего в столице этот показатель снизился с 937,6 тысячи тонн в 2018-м до 335,5 тысячи тонн в 2019-м. Кроме того, новая методика учитывает категорию транспортного средства, а также экологический класс топлива, тип двигателя и характеристику дороги.

https://ria.ru/20200525/1571948801.html

https://ria.ru/20200603/1572386899.html

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ханты-мансийский автономный округ

москва

красноярский край

московская область (подмосковье)

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), москва, красноярский край, московская область (подмосковье), кемеровская область, общество