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Онлайн-конференция ко Дню ветеринарного работника
31 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Оксаны КНЯЗЕВОЙ, приуроченную ко Дню ветеринарного работника, отмечаемому в России 31 августа.
2020-08-26T22:29
2020-08-26T22:29
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция ко Дню ветеринарного работника

22:29 26.08.2020
4
31 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Оксаны КНЯЗЕВОЙ, приуроченную ко Дню ветеринарного работника, отмечаемому в России 31 августа.
Задать вопрос

Как современные цифровые технологии меняют алгоритмы работы сотрудников ветеринарных служб? Насколько совершенна нормативно-правовая база, регламентирующая их действия? Как развивается международное сотрудничество?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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