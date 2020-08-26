https://ria.ru/20200826/veterinar-1576357072.html

Онлайн-конференция ко Дню ветеринарного работника

31 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Оксаны КНЯЗЕВОЙ, приуроченную ко Дню ветеринарного работника, отмечаемому в России 31 августа.

2020-08-26T22:29

2020-08-26T22:29

2020-08-26T22:29

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200831/952876776.html">Задать вопрос</a><br><br></strong>Как современные цифровые технологии меняют алгоритмы работы сотрудников ветеринарных служб? Насколько совершенна нормативно-правовая база, регламентирующая их действия? Как развивается международное сотрудничество?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы