Онлайн-конференция ко Дню ветеринарного работника
31 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Оксаны КНЯЗЕВОЙ, приуроченную ко Дню ветеринарного работника, отмечаемому в России 31 августа.
Задать вопрос
Как современные цифровые технологии меняют алгоритмы работы сотрудников ветеринарных служб? Насколько совершенна нормативно-правовая база, регламентирующая их действия? Как развивается международное сотрудничество?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как современные цифровые технологии меняют алгоритмы работы сотрудников ветеринарных служб? Насколько совершенна нормативно-правовая база, регламентирующая их действия? Как развивается международное сотрудничество?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru