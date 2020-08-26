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https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350547.html
В России создадут уникальную вакцину от коронавируса
Российские ученые готовят уникальную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор Национального медицинского... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:45
2020-08-26T19:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
наука
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Российские ученые готовят уникальную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.По его словам, над проектом работают несколько групп специалистов.Пока что препарат находится на начальной стадии разработки, он еще должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований. Однако определенные положительные результаты уже есть.Первая в мире вакцинаВ начале августа <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Россиийского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет.Как отметила сегодня вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>, уже 27 стран <a href="https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576342539.html" target="_blank">заинтересованы</a> в приобретении российский вакцины, получившей название "Спутник V". При этом первым иностранным государством, куда поступит препарат, станет Белоруссия.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576337756.html
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576334691.html
Это чтобы ни одна особь от вакцинации не ускользнула. А лучше бы её вообще добавлять в кефир! ☝
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, наука, общество

В России создадут уникальную вакцину от коронавируса

18:45 26.08.2020 (обновлено: 19:22 26.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские ученые готовят уникальную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
По его словам, над проектом работают несколько групп специалистов.
"Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции", — рассказал он в интервью телеканалу РЕН.
Пока что препарат находится на начальной стадии разработки, он еще должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований. Однако определенные положительные результаты уже есть.
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В начале августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Россиийского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет.
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Как отметила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, уже 27 стран заинтересованы в приобретении российский вакцины, получившей название "Спутник V". При этом первым иностранным государством, куда поступит препарат, станет Белоруссия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаукаОбщество
Популярные комментарии
Это чтобы ни одна особь от вакцинации не ускользнула. А лучше бы её вообще добавлять в кефир! ☝
26 августа, 18:48
Александр Аникин
31313015
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