В России создадут уникальную вакцину от коронавируса
18:45 26.08.2020 (обновлено: 19:22 26.08.2020)
11211
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские ученые готовят уникальную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
По его словам, над проектом работают несколько групп специалистов.
"Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции", — рассказал он в интервью телеканалу РЕН.
Пока что препарат находится на начальной стадии разработки, он еще должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований. Однако определенные положительные результаты уже есть.
Первая в мире вакцина
В начале августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Россиийского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет.
Как отметила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, уже 27 стран заинтересованы в приобретении российский вакцины, получившей название "Спутник V". При этом первым иностранным государством, куда поступит препарат, станет Белоруссия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19