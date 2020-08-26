https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350547.html

В России создадут уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые готовят уникальную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор Национального медицинского... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:45

2020-08-26T18:45

2020-08-26T19:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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россия

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наука

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Российские ученые готовят уникальную вакцину, защищающую одновременно от гриппа и коронавируса, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.По его словам, над проектом работают несколько групп специалистов.Пока что препарат находится на начальной стадии разработки, он еще должен пройти испытания на животных и целую серию клинических исследований. Однако определенные положительные результаты уже есть.Первая в мире вакцинаВ начале августа <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Россиийского фонда прямых инвестиций. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Иммунизация, как ожидается, может пройти осенью в два этапа. Такая схема позволит выработать иммунитет на несколько лет.Как отметила сегодня вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>, уже 27 стран <a href="https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576342539.html" target="_blank">заинтересованы</a> в приобретении российский вакцины, получившей название "Спутник V". При этом первым иностранным государством, куда поступит препарат, станет Белоруссия.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576337756.html

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576334691.html

Александр Аникин Это чтобы ни одна особь от вакцинации не ускользнула. А лучше бы её вообще добавлять в кефир! ☝ 35

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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