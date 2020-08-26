https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576342539.html

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

Российской вакциной от коронавируса "Спутник V" заинтересовались 27 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:54

2020-08-26T16:54

2020-08-26T17:56

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030752_0:0:3044:1713_1400x0_80_0_0_a749a605a0ebe8ac0a4ded98862b2240.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Российской вакциной от коронавируса "<u><a href="https://ria.ru/product_sputnik-v">Спутник V</a></u>" заинтересовались 27 стран, сообщила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании у президента.Желание приобрести препарат, разработанный центром имени Гамалеи, выразили, в частности, Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.Для его производства отобрали три промышленные площадки. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, в свою очередь, рассказал, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину.Глава государства попросил Голикову довести эту работу до конца.Вакцина центра "Вектор"В России, как отметила вице-премьер, в первую очередь прививать будут медицинских и социальных работников, педагогов и других сотрудников, которые трудятся в организованных коллективах.Также она рассказала о работе над другой российской вакциной, которую разрабатывает центр "Вектор". "Думаем, что в конце сентября — начале октября она также будет зарегистрирована. <...> Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название она "ЭпиВакКорона", — отметила Голикова.По результатам клинических исследований первой и второй стадии осложнений у добровольцев не обнаружили.По словам вице-премьера, в России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации ситуации с коронавирусом. С марта ежедневные темпы прироста числа случаев заражения снизились в 54 раза."Спутник V"Накануне центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины. Директор учреждения <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит ее в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот препарата запланирован на вторую половину сентября.Российская разработка стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили "<u><a href="https://ria.ru/product_sputnik-v">Спутник V</a></u>" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576064658.html

https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

Прекрасная Россия бу-бу-бу Американцы придумали вакцину от ковида, которую надо капать в нос. Несложно догадаться какая из двух вакцин будет популярнее. 32

Бывший Спецназовец И Голикову,в качестве бонуса. 28

11

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, в мире