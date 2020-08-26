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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576342539.html
Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран
Российской вакциной от коронавируса "Спутник V" заинтересовались 27 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:54
2020-08-26T17:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Российской вакциной от коронавируса "<u><a href="https://ria.ru/product_sputnik-v">Спутник V</a></u>" заинтересовались 27 стран, сообщила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании у президента.Желание приобрести препарат, разработанный центром имени Гамалеи, выразили, в частности, Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.Для его производства отобрали три промышленные площадки. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, в свою очередь, рассказал, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину.Глава государства попросил Голикову довести эту работу до конца.Вакцина центра "Вектор"В России, как отметила вице-премьер, в первую очередь прививать будут медицинских и социальных работников, педагогов и других сотрудников, которые трудятся в организованных коллективах.Также она рассказала о работе над другой российской вакциной, которую разрабатывает центр "Вектор". "Думаем, что в конце сентября — начале октября она также будет зарегистрирована. &lt;...&gt; Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название она "ЭпиВакКорона", — отметила Голикова.По результатам клинических исследований первой и второй стадии осложнений у добровольцев не обнаружили.По словам вице-премьера, в России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации ситуации с коронавирусом. С марта ежедневные темпы прироста числа случаев заражения снизились в 54 раза."Спутник V"Накануне центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины. Директор учреждения <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит ее в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот препарата запланирован на вторую половину сентября.Российская разработка стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили "<u><a href="https://ria.ru/product_sputnik-v">Спутник V</a></u>" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576064658.html
https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html
Американцы придумали вакцину от ковида, которую надо капать в нос. Несложно догадаться какая из двух вакцин будет популярнее.
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И Голикову,в качестве бонуса.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, в мире

Российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран

16:54 26.08.2020 (обновлено: 17:56 26.08.2020)
20607
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российской вакциной от коронавируса "Спутник V" заинтересовались 27 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.
Желание приобрести препарат, разработанный центром имени Гамалеи, выразили, в частности, Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.
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Для его производства отобрали три промышленные площадки.
Владимир Путин, в свою очередь, рассказал, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину.
"Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко. — Прим. ред.) это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования, — добавил он.
Глава государства попросил Голикову довести эту работу до конца.

Вакцина центра "Вектор"

В России, как отметила вице-премьер, в первую очередь прививать будут медицинских и социальных работников, педагогов и других сотрудников, которые трудятся в организованных коллективах.
Также она рассказала о работе над другой российской вакциной, которую разрабатывает центр "Вектор".
"Думаем, что в конце сентября — начале октября она также будет зарегистрирована. <...> Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название она "ЭпиВакКорона", — отметила Голикова.
По результатам клинических исследований первой и второй стадии осложнений у добровольцев не обнаружили.
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"Спутник V"

Накануне центру имени Гамалеи выдали разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины. Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что до 3 сентября центр поставит ее в московские медицинские организации, а 4-5 числа могут начать прививать добровольцев. Гражданский оборот препарата запланирован на вторую половину сентября.
Российская разработка стала первой в мире вакциной для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили "Спутник V" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 11
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВ мире
Популярные комментарии
Американцы придумали вакцину от ковида, которую надо капать в нос. Несложно догадаться какая из двух вакцин будет популярнее.
26 августа, 18:17
Прекрасная Россия бу-бу-бу
14100017
И Голикову,в качестве бонуса.
26 августа, 17:41
Бывший Спецназовец
8910010
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