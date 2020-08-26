Успение Пресвятой Богородицы 2020 - история и значение праздника
© Игорь Павлович Лобанов
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Успение Пресвятой Богородицы в 2020 году отмечается 28 августа. Что это за праздник, каковы его история и значение, какие молитвы читать, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также поздравления с ним - в материале РИА Новости.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы
В Русской церкви этот праздник, пожалуй, один из самых популярных. Об этом свидетельствует то, что в честь него посвящено множество храмов. Например, кафедральным собором РПЦ многие столетия был именно Успенский – тот, что в Кремле.
Еще его называют "богородичной Пасхой". Это связано, в том числе, с одним обрядом, характерным для праздника Воскресения Христова. В Страстную пятницу в храмах выставляется плащаница – большая икона умершего Спасителя. И перед ней совершаются особые службы. В том числе чин погребения Иисуса Христа, в конце которого плащаницу обносят вокруг храма.
Вот и на Успение в центр храма выносится плащаница Богоматери. А на второй или третий день (в зависимости от храма) совершается чин погребения Богородицы. И с ее плащаницей верующие также обходят вокруг храма.
История и значение праздника
Название праздника говорит само за себя: Богородица не умерла в привычном понимании этого слова. Она уснула, то есть, говоря на церковнославянском, – "успела".
© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляУспенский собор Московского Кремля
© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Успенский собор Московского Кремля
Согласно преданию, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы там ей явился архангел Гавриил, возвестивший о том, что "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время".
В ознаменование своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева. Ее архангел повел нести перед гробом при погребении.
Перед смертью в Иерусалим пришли все апостолы, кроме Фомы. Они несли ее тело в Гефсиманский сад, где десятками лет ранее произошло успение праведной Анны – матери Богородицы.
А во время погребения апостолам явился Господь Иисус Христос, который сам забрал ее душу в Царство Небесное.
Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики Спасителя ему рассказали об увиденном и тот попросил отвалить камень от гробницы, чтобы он мог попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то обнаружили, что тела там нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в Рай.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПещерная церковь Успения Богородицы (место ее погребения) в Иерусалиме
Пещерная церковь Успения Богородицы (место ее погребения) в Иерусалиме
В чем смысл праздника? Согласно церковному учению, Бог показал всем людям, что со смертью человеческое существование не прекращается. Это лишь переход из жизни земной в жизнь вечную.
Когда отмечается
Именно эти события и вспоминают верующие в праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Христиане стали его отмечать примерно с V века, когда сформировался догмат о Богоматери.
Православные празднуют его 28 августа. А у католиков он отмечается на две недели раньше – 15 августа.
В отличие от Пасхи Христовой, дата "богородичной Пасхи" из года в год не меняется.
Что можно и чего нельзя делать
Успение Богородицы относится к числу двунадесятых праздников, то есть двенадцати самых важных. Считается, что на него, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какой-либо повседневный бытовой труд, по мнению священников, вполне уместен.
CC BY-SA 3.0 / zedlik / Catholic church or SarjaЦерковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Сарья Витебской области
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Сарья Витебской области
Нередко верующие задаются вопросом: можно ли жениться в этот день? С точки зрения церковного устава на Успение не положено венчание. А именно это таинство Церковь признает как бракосочетание. Однако если люди не церковные, то свадьба в эти дни, как говорят священнослужители – их личное дело.
В праздник Успения верующие обычно идут в храм. Там они молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. А после они собираются за общим столом.
Этот день не постный. Однако если он приходится на среду или пятницу, то можно только рыбу и немного вина. Успение-2020 приходится на пятничный день, поэтому православные могут разговеться после двухнедельного поста в субботу, 29 августа.
Молитвы на Успение Богородицы
В этот день верующие поют особые гимны – тропарь и кондак праздника Успения:
Тропарь:
В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти душы наша.
Кондак:
В молитвах Неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное Упование гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную.
Вид на Успенский собор в Смоленске
Также в этот день можно прочитать акафист Успению Богоматери и пропеть специальное величание.
Поздравления
Каких-то устоявшихся формул для обращения друг к другу в день этого праздника нет. Обычно в храмах верующие говорят: "Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы!".
Однако, Успению посвящено немало стихов русских поэтов. Их, целиком или частично, верующие используют в своих поздравлениях. Они их публикуют в соцсетях или пересылают друг другу в мессенджерах:
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
28 августа 2019, 08:00Религия и мировоззрение"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения