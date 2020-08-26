https://ria.ru/20200826/tunis-1576326365.html

В Тунисе рассказали, как будут принимать туристов

Власти Туниса пустят туристов в страну без результатов теста на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:28

2020-08-26T14:28

2020-08-26T14:36

туризм

коронавирус covid-19

туризм

мид туниса

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

тунис (страна)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152173/06/1521730632_0:281:3000:1969_1400x0_80_0_0_f98aa2961e5b7b8a967d38ca51f50db1.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>Власти Туниса пустят туристов в страну без результатов теста на коронавирус, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52518.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По заявлению МИД Туниса, с 26 августа путешественники, которые прибывают в страну по путевке от туроператоров, будут освобождены от предъявления ПЦР-тестов и необходимости соблюдения двухнедельного карантина. Обязательным условием пребывания организованных туристов заявлено соблюдение протокола охраны здоровья, и то, что иностранные путешественники остаются под наблюдением своего гида во время экскурсий и в период проживания в отеле.Жесткие требования сохранены лишь для индивидуальных туристов. При въезде им нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, или уйти на семидневный карантин, по окончании которого сдать анализ. Если не будут выполнены первые два пункта, иностранцев ждет двухнедельная самоизоляция.Впрочем, пока российских туристов в Тунисе принимать не готовы. С 27 июня страна открыла границы, разделив государства на три зоны: "зеленую" (низкий уровень распространения COVID-19), "оранжевую" (средний) и "красную" (высокий). Визитерам из последней группы стран въезд запрещен. Среди них и Россия.С конца августа без специальных условий въезжать в Тунис могут "пакетные" туристы из стран "зеленой и "оранжевой" зон.С момента открытия границ в Тунисе зарегистрировано по состоянию на 24 августа более 1600 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее число превысило 2400. По информации министерства туризма, за два последних месяца страна приняла более 70 тысяч иностранных туристов, из которых никто не заразился коронавирусом.

https://ria.ru/20200809/1575367277.html

https://ria.ru/20200821/tunis-1576097584.html

тунис (страна)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, мид туниса, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тунис (страна)