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Туризм
https://ria.ru/20200826/tunis-1576326365.html
В Тунисе рассказали, как будут принимать туристов
Власти Туниса пустят туристов в страну без результатов теста на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:28
2020-08-26T14:36
туризм
коронавирус covid-19
туризм
мид туниса
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
тунис (страна)
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>Власти Туниса пустят туристов в страну без результатов теста на коронавирус, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52518.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По заявлению МИД Туниса, с 26 августа путешественники, которые прибывают в страну по путевке от туроператоров, будут освобождены от предъявления ПЦР-тестов и необходимости соблюдения двухнедельного карантина. Обязательным условием пребывания организованных туристов заявлено соблюдение протокола охраны здоровья, и то, что иностранные путешественники остаются под наблюдением своего гида во время экскурсий и в период проживания в отеле.Жесткие требования сохранены лишь для индивидуальных туристов. При въезде им нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, или уйти на семидневный карантин, по окончании которого сдать анализ. Если не будут выполнены первые два пункта, иностранцев ждет двухнедельная самоизоляция.Впрочем, пока российских туристов в Тунисе принимать не готовы. С 27 июня страна открыла границы, разделив государства на три зоны: "зеленую" (низкий уровень распространения COVID-19), "оранжевую" (средний) и "красную" (высокий). Визитерам из последней группы стран въезд запрещен. Среди них и Россия.С конца августа без специальных условий въезжать в Тунис могут "пакетные" туристы из стран "зеленой и "оранжевой" зон.С момента открытия границ в Тунисе зарегистрировано по состоянию на 24 августа более 1600 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее число превысило 2400. По информации министерства туризма, за два последних месяца страна приняла более 70 тысяч иностранных туристов, из которых никто не заразился коронавирусом.
https://ria.ru/20200809/1575367277.html
https://ria.ru/20200821/tunis-1576097584.html
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коронавирус covid-19, туризм, мид туниса, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, тунис (страна)

В Тунисе рассказали, как будут принимать туристов

14:28 26.08.2020 (обновлено: 14:36 26.08.2020)
5665
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПригород города Сус, порт Эль-Кантауи, Тунис
Пригород города Сус, порт Эль-Кантауи, Тунис
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Власти Туниса пустят туристов в страну без результатов теста на коронавирус, сообщает АТОР.
По заявлению МИД Туниса, с 26 августа путешественники, которые прибывают в страну по путевке от туроператоров, будут освобождены от предъявления ПЦР-тестов и необходимости соблюдения двухнедельного карантина.
Обязательным условием пребывания организованных туристов заявлено соблюдение протокола охраны здоровья, и то, что иностранные путешественники остаются под наблюдением своего гида во время экскурсий и в период проживания в отеле.
Жесткие требования сохранены лишь для индивидуальных туристов. При въезде им нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, или уйти на семидневный карантин, по окончании которого сдать анализ. Если не будут выполнены первые два пункта, иностранцев ждет двухнедельная самоизоляция.
Впрочем, пока российских туристов в Тунисе принимать не готовы. С 27 июня страна открыла границы, разделив государства на три зоны: "зеленую" (низкий уровень распространения COVID-19), "оранжевую" (средний) и "красную" (высокий). Визитерам из последней группы стран въезд запрещен. Среди них и Россия.
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С момента открытия границ в Тунисе зарегистрировано по состоянию на 24 августа более 1600 новых случаев заболевания COVID-19. Их общее число превысило 2400. По информации министерства туризма, за два последних месяца страна приняла более 70 тысяч иностранных туристов, из которых никто не заразился коронавирусом.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмМИД ТунисаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТунис (страна)
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