https://ria.ru/20200826/tretyakovka-1576337654.html

В Москве из-за ливней затопило Третьяковскую галерею

В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:48

2020-08-26T15:48

2020-08-26T17:57

культура

новая третьяковская галерея

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В Москве из-за проливного дождя затопило здание <a href="https://ria.ru/organization_Novaja_Tretjakovskaja_galereja/" target="_blank">Третьяковской галереи</a> на Крымскому Валу. Очевидцы публикуют фото и видео из музея. На кадрах видно, что у здания протекла крыша, на полу образовались лужи. Сотрудники вывели посетителей, всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты для визита в другой день, заверили в пресс-службе Третьяковки. Отмечается, что произведения искусства не пострадали.

Прекрасная Россия бу-бу-бу Это бесполезное хранилище картин надо вообще закрыть, картины распродать, а на вырученные деньги повысить пособия и пенсии. 129

Прекрасная Россия бу-бу-бу И хрен с ней. 114

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая третьяковская галерея, происшествия