Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200826/tretyakovka-1576337654.html
В Москве из-за ливней затопило Третьяковскую галерею
В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:48
2020-08-26T17:57
культура
новая третьяковская галерея
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576339112_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_251e257cb97c60caa7228e1c4af96b37.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В Москве из-за проливного дождя затопило здание <a href="https://ria.ru/organization_Novaja_Tretjakovskaja_galereja/" target="_blank">Третьяковской галереи</a> на Крымскому Валу. Очевидцы публикуют фото и видео из музея. На кадрах видно, что у здания протекла крыша, на полу образовались лужи. Сотрудники вывели посетителей, всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты для визита в другой день, заверили в пресс-службе Третьяковки. Отмечается, что произведения искусства не пострадали.
Это бесполезное хранилище картин надо вообще закрыть, картины распродать, а на вырученные деньги повысить пособия и пенсии.
129
И хрен с ней.
114
36
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576339112_100:0:2831:2048_1400x0_80_0_0_19f4afc0a34a250496ff0887e4bdc17e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая третьяковская галерея, происшествия

В Москве из-за ливней затопило Третьяковскую галерею

15:48 26.08.2020 (обновлено: 17:57 26.08.2020)
26535
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому Валу.
Очевидцы публикуют фото и видео из музея.
На кадрах видно, что у здания протекла крыша, на полу образовались лужи.
Сотрудники вывели посетителей, всем эвакуированным гостям предоставят бесплатные билеты для визита в другой день, заверили в пресс-службе Третьяковки. Отмечается, что произведения искусства не пострадали.
2026362919388
Обсудить 36
КультураНовая Третьяковская галереяПроисшествия
Популярные комментарии
Это бесполезное хранилище картин надо вообще закрыть, картины распродать, а на вырученные деньги повысить пособия и пенсии.
26 августа, 16:56
Прекрасная Россия бу-бу-бу
271503777
И хрен с ней.
26 августа, 16:16
Прекрасная Россия бу-бу-бу
17900583
Рекомендуем
Алексей Навальный
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Снимок коронавируса
Объяснена связь коронавируса с накоплением жира
Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: Бесконтрольное выкачивание денег
Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток
Знак биологической опасности
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Урок клиники "Шарите" для России
Евгений Сатановский
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Салон автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море
США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов
Марсель Бухер
"В России страшно…" Зачем успешные швейцарцы поселились под Калугой
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
"Пугают российскими танками". Что творится на границе с Белоруссией
Паспорт
МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян
Книга Агаты Кристи Их было десять
Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния