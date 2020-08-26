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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/tramp-1576312979.html
Первая леди США пообещала, что Трамп сделает все для победы над COVID-19
Первая леди США Меланья Трамп пообещала, что президент США будет делать все, чтобы найти эффективное лечение COVID-19 или создать вакцину, которая будет... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T07:05
2020-08-26T07:05
распространение нового коронавируса
меланья трамп
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости.</strong> Первая леди <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a> пообещала, что президент США будет делать все, чтобы найти эффективное лечение COVID-19 или создать вакцину, которая будет доступна для всех.Меланья Трамп выступила на съезде республиканской партии из недавно отреставрированного Розового сада Белого дома, где присутствовали около пары десятков гостей и лично президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и мои молитвы с теми, кто страдает или болен. Я знаю, что многие люди обеспокоены, некоторые чувствуют себя беспомощными. Я хочу, чтобы вы знали - администрация моего мужа не прекратит бороться, пока у нас не будет эффективного лечения или вакцины, которая будет доступна всем", - сказала Меланья.Первая леди США также поблагодарила врачей, медсестёр и учителей за их работу во время пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576265086.html
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меланья трамп, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Первая леди США пообещала, что Трамп сделает все для победы над COVID-19

07:05 26.08.2020
1076
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп пообещала, что президент США будет делать все, чтобы найти эффективное лечение COVID-19 или создать вакцину, которая будет доступна для всех.
Меланья Трамп выступила на съезде республиканской партии из недавно отреставрированного Розового сада Белого дома, где присутствовали около пары десятков гостей и лично президент Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
24 августа, 23:59Распространение нового коронавируса
Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и мои молитвы с теми, кто страдает или болен. Я знаю, что многие люди обеспокоены, некоторые чувствуют себя беспомощными. Я хочу, чтобы вы знали - администрация моего мужа не прекратит бороться, пока у нас не будет эффективного лечения или вакцины, которая будет доступна всем", - сказала Меланья.

"Дональд не будет знать покоя, пока он не сделает все возможное, чтобы позаботиться обо всех, кто пострадал из-за этой ужасной пандемии", - добавила она.

Первая леди США также поблагодарила врачей, медсестёр и учителей за их работу во время пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6292002
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Распространение нового коронавирусаМеланья ТрампДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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