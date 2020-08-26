https://ria.ru/20200826/tpu-1576288926.html
Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
Уникальный способ производства карбида вольфрама и других сверхтвердых материалов разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:00
2020-08-26T03:00
2020-08-26T03:05
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
российский научный фонд
томский политехнический университет
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Уникальный способ производства карбида вольфрама и других сверхтвердых материалов разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов, их метод намного проще и надежнее аналогов, а также позволяет использовать в качестве сырья отходы, содержащие подобные материалы. Основные результаты опубликованы в журнале <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263436820302195?via%3Dihub" target="_blank">International Journal of Refractory Metals and Hard Materials</a>.Карбид вольфрама – сверхтвердый материал, широко применяемый при изготовлении инструментов для бурения, сверления и других износостойких деталей.В последние годы, по словам ученых ТПУ, активно изучаются возможности применения карбида вольфрама в качестве катализатора при получении водорода из воды. Лучшими катализаторами пока считаются платина, палладий и ряд других дорогостоящих металлов, но, как считают ученые, сравнительно недорогой нанопорошок карбида вольфрама способен заменить их.Ученым ТПУ удалось создать новый электродуговой метод синтеза нанопорошка из карбида вольфрама. По словам авторов, их способ позволяет существенно улучшить технологию производства – новая система проще, компактнее и дешевле, а также экономнее и надежнее аналогов.Еще одно преимущество методики – возможность использования в качестве исходных материалов синтеза изношенных буров, отработанных деталей резцов и других отходов, содержащих карбид вольфрама, подчеркнули авторы. По их словам, прямых аналогов этой технологии, сопоставимых по эффективности и экономичности, сегодня нет.Новый метод, как объяснили авторы исследования, применим также для синтеза и эффективной переработки других сверхтвердых тугоплавких материалов – таких, как карбид титана, карбид кремния или карбид бора.В дальнейшем коллектив ученых ТПУ планирует оптимизировать технологию для практического внедрения, а также расширить список отходов, которые можно утилизировать по новой методике. Исследование проводится в рамках проекта Российского научного фонда 19-79-00086.
https://ria.ru/20200812/1575638620.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
университетская наука, навигатор абитуриента, российский научный фонд, томский политехнический университет
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Уникальный способ производства карбида вольфрама и других сверхтвердых материалов разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам авторов, их метод намного проще и надежнее аналогов, а также позволяет использовать в качестве сырья отходы, содержащие подобные материалы. Основные результаты опубликованы в журнале International Journal of Refractory Metals and Hard Materials
.
Карбид вольфрама – сверхтвердый материал, широко применяемый при изготовлении инструментов для бурения, сверления и других износостойких деталей.
В последние годы, по словам ученых ТПУ, активно изучаются возможности применения карбида вольфрама в качестве катализатора при получении водорода из воды. Лучшими катализаторами пока считаются платина, палладий и ряд других дорогостоящих металлов, но, как считают ученые, сравнительно недорогой нанопорошок карбида вольфрама способен заменить их.
Ученым ТПУ удалось создать новый электродуговой метод синтеза нанопорошка из карбида вольфрама. По словам авторов, их способ позволяет существенно улучшить технологию производства – новая система проще, компактнее и дешевле, а также экономнее и надежнее аналогов.
"Благодаря использованию графитных электродов специальной формы при генерации электродуговой плазмы мы смогли добиться образования автономной самоизолирующейся газовой среды без использования вакуумной камеры. Это существенно облегчает процесс и в несколько раз снижает энергозатраты", – объяснил научный сотрудник Научно-исследовательского центра "Экоэнергетика 4.0" ТПУ Александр Пак.
Еще одно преимущество методики – возможность использования в качестве исходных материалов синтеза изношенных буров, отработанных деталей резцов и других отходов, содержащих карбид вольфрама, подчеркнули авторы. По их словам, прямых аналогов этой технологии, сопоставимых по эффективности и экономичности, сегодня нет.
Новый метод, как объяснили авторы исследования, применим также для синтеза и эффективной переработки других сверхтвердых тугоплавких материалов – таких, как карбид титана, карбид кремния или карбид бора.
В дальнейшем коллектив ученых ТПУ планирует оптимизировать технологию для практического внедрения, а также расширить список отходов, которые можно утилизировать по новой методике. Исследование проводится в рамках проекта Российского научного фонда 19-79-00086.