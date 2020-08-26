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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200826/testirovanie-1576331433.html
В Подмосковье более 70% педагогов протестированы на коронавирус
Более 34,5 тысяч педагогов из Московской области сдали тест на антитела к коронавирусу, иммунитет выявили у 8,2% обследованных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:58
2020-08-26T14:05
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Более 34,5 тысяч педагогов из <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сдали тест на антитела к коронавирусу, иммунитет выявили у 8,2% обследованных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли тестирование – это порядка 34,5 тысяч человек. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 8,2% педагогов", - рассказала министр здравоохранения Московской области <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>, слова которой приводятся в сообщении.В ведомстве уточнили, что к началу учебного года в общей сложности в Подмосковье планируют провести ИФА-исследование 48 тысячам педагогов.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), образование - общество

В Подмосковье более 70% педагогов протестированы на коронавирус

13:58 26.08.2020 (обновлено: 14:05 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажирка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в международном аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Пассажирка во время экспресс-тестирования на COVID-19 в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 34,5 тысяч педагогов из Московской области сдали тест на антитела к коронавирусу, иммунитет выявили у 8,2% обследованных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли тестирование – это порядка 34,5 тысяч человек. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 8,2% педагогов", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к началу учебного года в общей сложности в Подмосковье планируют провести ИФА-исследование 48 тысячам педагогов.
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
19 августа, 16:55
В Подмосковье школьные учителя пройдут тест на коронавирус до 1 сентября
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Образование - Общество
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