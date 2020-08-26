https://ria.ru/20200826/testirovanie-1576331433.html
В Подмосковье более 70% педагогов протестированы на коронавирус
Более 34,5 тысяч педагогов из Московской области сдали тест на антитела к коронавирусу, иммунитет выявили у 8,2% обследованных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:58
2020-08-26T13:58
2020-08-26T14:05
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. </strong>Более 34,5 тысяч педагогов из <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сдали тест на антитела к коронавирусу, иммунитет выявили у 8,2% обследованных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли тестирование – это порядка 34,5 тысяч человек. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 8,2% педагогов", - рассказала министр здравоохранения Московской области <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>, слова которой приводятся в сообщении.В ведомстве уточнили, что к началу учебного года в общей сложности в Подмосковье планируют провести ИФА-исследование 48 тысячам педагогов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575995564.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье), образование - общество