https://ria.ru/20200826/terroristy-1576325414.html
Источник сообщил о ликвидации боевика в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов во время проведения спецоперации в Назрановском районе Ингушетии уничтожили боевика, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:17
2020-08-26T12:17
2020-08-26T12:18
республика ингушетия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:263:2708:1786_1400x0_80_0_0_0618a630cb4918a20f62fcdb368ab4ca.jpg
<strong>НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов во время проведения спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Nazranovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Назрановском районе</a> Ингушетии уничтожили боевика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Он добавил, что спецоперация продолжается.
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:9:2708:2040_1400x0_80_0_0_88c31af44d5eeb8f37f6f64d1fecf35c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, происшествия