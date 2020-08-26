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Источник сообщил о ликвидации боевика в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов во время проведения спецоперации в Назрановском районе Ингушетии уничтожили боевика, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:17
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республика ингушетия
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов во время проведения спецоперации в <a href="http://ria.ru/location_Nazranovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Назрановском районе</a> Ингушетии уничтожили боевика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Он добавил, что спецоперация продолжается.
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РИА Новости
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республика ингушетия, происшествия

Источник сообщил о ликвидации боевика в Ингушетии

12:17 26.08.2020 (обновлено: 12:18 26.08.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во время проведения спецоперации в Назрановском районе Ингушетии уничтожили боевика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"В среду в ходе спецоперации в селении Али-Юрт в Назрановском районе, по предварительным данным, уничтожен один боевик", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спецоперация продолжается.
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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