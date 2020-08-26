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В Югре появился единственный в России мобильный технопарк для пожилых
Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в Сургутском районе ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:40
2020-08-26T17:40
александр трубецкой
сургутский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в <a href="https://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon" target="_blank">Сургутском районе</a> ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому дизайну, звукозаписи, созданию виртуальной реальности, сообщил в среду глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Ранее районные власти информировали, что пенсионеры, проживающие в Сургутском районе, обратились к Трубецкому с предложением организовать технопарк для пожилых. Он в свою очередь поддержал идею, уточнив, что пенсионеры хотят обучаться компьютерной графике, веб-дизайну и промышленному дизайну, работе в интернете. Появление технопарка в крупнейшем районе Югры ожидалось осенью этого года.По его словам, передвижной технопарк создан на базе утепленного автомобиля "Камаз", что позволит комплексу со всем оборудованием на борту перемещаться в удаленные поселения Сургутского района, площадь которого сравнима с территорией Болгарии или Кубы."Далее он отправится в путь по району, чтобы обучиться в нем смогла вся наша армия из 13 тысяч пожилых людей", - добавил Трубецкой.В администрации Сургутского района уточнили, что стоимость мобильного комплекса составила 17 миллионов рублей, для удобства маломобильных граждан он оборудован специальным подъемником.
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александр трубецкой, сургутский район, общество

В Югре появился единственный в России мобильный технопарк для пожилых

17:40 26.08.2020
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкВиды города Сургут
Виды города Сургут
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 авг - РИА Новости. Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в Сургутском районе ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому дизайну, звукозаписи, созданию виртуальной реальности, сообщил в среду глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Ранее районные власти информировали, что пенсионеры, проживающие в Сургутском районе, обратились к Трубецкому с предложением организовать технопарк для пожилых. Он в свою очередь поддержал идею, уточнив, что пенсионеры хотят обучаться компьютерной графике, веб-дизайну и промышленному дизайну, работе в интернете. Появление технопарка в крупнейшем районе Югры ожидалось осенью этого года.

"Сегодня... презентовали единственный в России мобильный технопарк для пожилых людей. Создан он для проекта "Активное долголетие". Технопарк имеет уникальную начинку: лабораторию по созданию виртуальной реальности, дизайн-лабораторию с телефонами в комплекте, студию звукозаписи, медиа-мастерскую, мобильный планетарий и аэроквантум с маленькими и полупрофессиональными квадрокоптерами, в том числе для аэросъемки", - написал Трубецкой в Facebook.

По его словам, передвижной технопарк создан на базе утепленного автомобиля "Камаз", что позволит комплексу со всем оборудованием на борту перемещаться в удаленные поселения Сургутского района, площадь которого сравнима с территорией Болгарии или Кубы.
"Далее он отправится в путь по району, чтобы обучиться в нем смогла вся наша армия из 13 тысяч пожилых людей", - добавил Трубецкой.
В администрации Сургутского района уточнили, что стоимость мобильного комплекса составила 17 миллионов рублей, для удобства маломобильных граждан он оборудован специальным подъемником.
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