https://ria.ru/20200826/tekhnopark-1576346102.html

В Югре появился единственный в России мобильный технопарк для пожилых

Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в Сургутском районе ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:40

2020-08-26T17:40

2020-08-26T17:40

александр трубецкой

сургутский район

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в <a href="https://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon" target="_blank">Сургутском районе</a> ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому дизайну, звукозаписи, созданию виртуальной реальности, сообщил в среду глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Ранее районные власти информировали, что пенсионеры, проживающие в Сургутском районе, обратились к Трубецкому с предложением организовать технопарк для пожилых. Он в свою очередь поддержал идею, уточнив, что пенсионеры хотят обучаться компьютерной графике, веб-дизайну и промышленному дизайну, работе в интернете. Появление технопарка в крупнейшем районе Югры ожидалось осенью этого года.По его словам, передвижной технопарк создан на базе утепленного автомобиля "Камаз", что позволит комплексу со всем оборудованием на борту перемещаться в удаленные поселения Сургутского района, площадь которого сравнима с территорией Болгарии или Кубы."Далее он отправится в путь по району, чтобы обучиться в нем смогла вся наша армия из 13 тысяч пожилых людей", - добавил Трубецкой.В администрации Сургутского района уточнили, что стоимость мобильного комплекса составила 17 миллионов рублей, для удобства маломобильных граждан он оборудован специальным подъемником.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576111161.html

сургутский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр трубецкой, сургутский район, общество