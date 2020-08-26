https://ria.ru/20200826/tekhnopark-1576346102.html
В Югре появился единственный в России мобильный технопарк для пожилых
Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в Сургутском районе ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:40
2020-08-26T17:40
2020-08-26T17:40
александр трубецкой
сургутский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39858/15/398581520_0:127:2048:1279_1400x0_80_0_0_5addeb8d4e176e175c25183478c3e865.jpg
<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в <a href="https://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon" target="_blank">Сургутском районе</a> ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому дизайну, звукозаписи, созданию виртуальной реальности, сообщил в среду глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Ранее районные власти информировали, что пенсионеры, проживающие в Сургутском районе, обратились к Трубецкому с предложением организовать технопарк для пожилых. Он в свою очередь поддержал идею, уточнив, что пенсионеры хотят обучаться компьютерной графике, веб-дизайну и промышленному дизайну, работе в интернете. Появление технопарка в крупнейшем районе Югры ожидалось осенью этого года.По его словам, передвижной технопарк создан на базе утепленного автомобиля "Камаз", что позволит комплексу со всем оборудованием на борту перемещаться в удаленные поселения Сургутского района, площадь которого сравнима с территорией Болгарии или Кубы."Далее он отправится в путь по району, чтобы обучиться в нем смогла вся наша армия из 13 тысяч пожилых людей", - добавил Трубецкой.В администрации Сургутского района уточнили, что стоимость мобильного комплекса составила 17 миллионов рублей, для удобства маломобильных граждан он оборудован специальным подъемником.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576111161.html
сургутский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39858/15/398581520_88:0:1961:1405_1400x0_80_0_0_74526956f2a267032a0bd139615656b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр трубецкой, сургутский район, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 авг - РИА Новости.
Единственный в России передвижной технопарк для пожилых людей презентовали в Сургутском районе
ХМАО, теперь местные пенсионеры смогут обучаться графическому дизайну, звукозаписи, созданию виртуальной реальности, сообщил в среду глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Ранее районные власти информировали, что пенсионеры, проживающие в Сургутском районе, обратились к Трубецкому с предложением организовать технопарк для пожилых. Он в свою очередь поддержал идею, уточнив, что пенсионеры хотят обучаться компьютерной графике, веб-дизайну и промышленному дизайну, работе в интернете. Появление технопарка в крупнейшем районе Югры ожидалось осенью этого года.
"Сегодня... презентовали единственный в России мобильный технопарк для пожилых людей. Создан он для проекта "Активное долголетие". Технопарк имеет уникальную начинку: лабораторию по созданию виртуальной реальности, дизайн-лабораторию с телефонами в комплекте, студию звукозаписи, медиа-мастерскую, мобильный планетарий и аэроквантум с маленькими и полупрофессиональными квадрокоптерами, в том числе для аэросъемки", - написал Трубецкой в Facebook.
По его словам, передвижной технопарк создан на базе утепленного автомобиля "Камаз", что позволит комплексу со всем оборудованием на борту перемещаться в удаленные поселения Сургутского района, площадь которого сравнима с территорией Болгарии или Кубы.
"Далее он отправится в путь по району, чтобы обучиться в нем смогла вся наша армия из 13 тысяч пожилых людей", - добавил Трубецкой.
В администрации Сургутского района уточнили, что стоимость мобильного комплекса составила 17 миллионов рублей, для удобства маломобильных граждан он оборудован специальным подъемником.