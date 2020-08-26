https://ria.ru/20200826/tekhnika-1576311648.html

Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат

Российские военные совместно с военнослужащими сирийской армии навели временный мост через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:10

2020-08-26T03:10

2020-08-26T03:13

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<strong>ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (СИРИЯ), 26 авг - РИА Новости.</strong> Российские военные совместно с военнослужащими сирийской армии навели временный мост через реку Евфрат в провинции <a href="http://ria.ru/location_Deir_ez_Zor_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Дейр-эз-Зор</a>, сообщил журналистам начальник переправы Николай Глухов.Он добавил, что место пересечения реки в провинции было выбрано с учетом глубины и силы течения. "Свыше четырех с половиной метров (глубины) - это уже будет критичный уровень воды. То есть понтон может не удержаться на урезе воды, его просто-напросто может унести или же затопить", - отметил Глухов.Мост вместе с российскими военными разворачивали и военнослужащие армии <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, которые получили в ходе операции большой опыт. "Наши российские товарищи очень требовательные. У них план работы, и мы его придерживаемся, даже если нам кажется, что мы все умеем", - рассказал участник работ по наведению переправы, лейтенант инженерной службы сирийской армии Ибрагим аль-Амам.После наведения переправы на ней отработали проход военной техники под дымовой завесой. Параллельно с наведенной постоянной переправой на Евфрате работает и временная паромная. Она необходима в сезон дождей, когда уровень воды в реке может подняться выше критического. Водителей паромов обучают российские специалисты на технике, которая также привезена из России."Опыта пока немного, но у нас хорошие учителя из России. Машина простая и надежная, на нее можно положиться в сложные для переправы моменты. Сложнее всего переправлять танки - они очень тяжелые. Почти на пределе возможностей. Но я уже выполнял такие задачи", - рассказал журналистам водитель парома Абдель Кари Хани.Кроме военной техники, по временной переправе проезжает и гражданская, например, грузовики с прицепами. Альтернативный маршрут есть, но для занимающихся грузоперевозками он более длинный. "Я занимаюсь доставкой разных грузов и езжу тут несколько раз в день. Еще один мост есть ниже по реке, его поставили иранцы - в основном для своих нужд. Но он гораздо меньше, ездить по нему сложнее. И за него надо платить, для меня - дорого", - рассказал водитель грузовика Халид Даут. Всю технику - военную и гражданскую - тщательно проверяют перед въездом на паром или переправу. Река Евфрат протекает на территории трех государств, общая длина составляет около 2,7 тысяч километров.

https://ria.ru/20200825/siriya-1576293187.html

https://ria.ru/20200818/1575952108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, война в сирии, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире