В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой
17:56 26.08.2020 (обновлено: 18:11 26.08.2020)
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Знак такси на автомобиле. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Таксист из Чебоксар задержан по подозрению в изнасиловании знакомой, она убежала от него через балкон и обратилась за помощью к прохожей, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Чебоксары, работающего таксистом. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
По данным следствия, утром 24 августа таксист в своей квартире в городе Чебоксары изнасиловал знакомую, также работающую водителем такси. Женщина сбежала из квартиры через балкон и обратилась за помощью к прохожей, которая позвонила в полицию. Увидев это, подозреваемый ударил прохожую кулаком в лицо, отчего та потеряла сознание.
"Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия также будет дана оценка противоправным действиям злоумышленника в отношении прохожей", - говорится в сообщении СУСК.