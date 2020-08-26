https://ria.ru/20200826/taksi-1576347267.html

В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой

Таксист из Чебоксар задержан по подозрению в изнасиловании знакомой, она убежала от него через балкон и обратилась за помощью к прохожей, сообщает следственное... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:56

2020-08-26T17:56

2020-08-26T18:11

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости.</strong> Таксист из <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a> задержан по подозрению в изнасиловании знакомой, она убежала от него через балкон и обратилась за помощью к прохожей, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Чебоксары, работающего таксистом. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).По данным следствия, утром 24 августа таксист в своей квартире в городе Чебоксары изнасиловал знакомую, также работающую водителем такси. Женщина сбежала из квартиры через балкон и обратилась за помощью к прохожей, которая позвонила в полицию. Увидев это, подозреваемый ударил прохожую кулаком в лицо, отчего та потеряла сознание.

https://ria.ru/20200806/1575444727.html

3

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия