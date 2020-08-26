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В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой
Таксист из Чебоксар задержан по подозрению в изнасиловании знакомой, она убежала от него через балкон и обратилась за помощью к прохожей, сообщает следственное... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:56
2020-08-26T18:11
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости.</strong> Таксист из <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a> задержан по подозрению в изнасиловании знакомой, она убежала от него через балкон и обратилась за помощью к прохожей, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Чебоксары, работающего таксистом. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).По данным следствия, утром 24 августа таксист в своей квартире в городе Чебоксары изнасиловал знакомую, также работающую водителем такси. Женщина сбежала из квартиры через балкон и обратилась за помощью к прохожей, которая позвонила в полицию. Увидев это, подозреваемый ударил прохожую кулаком в лицо, отчего та потеряла сознание.
https://ria.ru/20200806/1575444727.html
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чувашская республика (чувашия)
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следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия

В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой

17:56 26.08.2020 (обновлено: 18:11 26.08.2020)
1660
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Знак такси на автомобиле. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Таксист из Чебоксар задержан по подозрению в изнасиловании знакомой, она убежала от него через балкон и обратилась за помощью к прохожей, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Чебоксары, работающего таксистом. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).
По данным следствия, утром 24 августа таксист в своей квартире в городе Чебоксары изнасиловал знакомую, также работающую водителем такси. Женщина сбежала из квартиры через балкон и обратилась за помощью к прохожей, которая позвонила в полицию. Увидев это, подозреваемый ударил прохожую кулаком в лицо, отчего та потеряла сознание.
"Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия также будет дана оценка противоправным действиям злоумышленника в отношении прохожей", - говорится в сообщении СУСК.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
6 августа, 13:47
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
2600226
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Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
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