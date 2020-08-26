https://ria.ru/20200826/stachkom-1576354881.html

Лидер стачкома "Гродно Азота" уехал в Польшу, опасаясь задержания

Лидер стачкома белорусского предприятия "Гродно Азот" Юрий Рововой заявил, что вынужден был покинуть Белоруссию и уехать в Польшу из-за опасений быть... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:53

2020-08-26T20:53

2020-08-26T20:53

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

польша

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер стачкома белорусского предприятия "Гродно Азот" Юрий Рововой заявил, что вынужден был покинуть <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и уехать в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> из-за опасений быть задержанным."Я нахожусь в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>... Пришлось мне уехать", - сказал Рововой в видеообращении, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/p/CEWZTNBHvTt/" target="_blank">Instagram</a>.По словам Ровового, он инициировал создание стачкома на предприятии, шла подготовка к сбору подписей работников предприятия за забастовку и планомерную остановку производства. Лидер стачкома пояснил, что в минувший четверг протестующие решили взять паузу, чтобы юридически оформить свои требования, уведомление о забастовке и собранные подписи.Лидер стачкома рассказал, что 21 августа заметил дежуривших у его дома сотрудников правоохранительных органов и обратился к своим соратникам, чтобы они пришли его поддержать. Рововой отметил, что в присутствии большого числа людей его не стали задерживать и при помощи "сочувствующих" ему удалось выехать из страны, поскольку еще не было возбуждено дело, а его данные еще не внесли в базу невыездных. Он сообщил, что попросил политического убежища у польской стороны и теперь его "дело рассматривается".Лидер стачкома заявил, что намерен из-за рубежа оказывать поддержку забастовщикам, а также тем, кто испытывает давление со стороны властей или уже пострадал.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, включая "Гродно Азот". Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.

https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html

https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576334763.html

Александр Невский Вот это правильно. вот это по мужски. Валите все недовольные в Польшу и Литву - там хорошо, там вас любят и поддержат, вы там наедитесь и свободы и демократии. а тот кто захочет с Лукашенко, тот пусть остаётся. "И все рады, все смеются". 51

Alex Smolov Молоток Батька Не прогнулся перед на циками 26

17

польша

гродно

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, польша, гродно, белоруссия, в мире