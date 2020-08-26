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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/stachkom-1576354881.html
Лидер стачкома "Гродно Азота" уехал в Польшу, опасаясь задержания
Лидер стачкома белорусского предприятия "Гродно Азот" Юрий Рововой заявил, что вынужден был покинуть Белоруссию и уехать в Польшу из-за опасений быть... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:53
2020-08-26T20:53
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
польша
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер стачкома белорусского предприятия "Гродно Азот" Юрий Рововой заявил, что вынужден был покинуть <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и уехать в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> из-за опасений быть задержанным."Я нахожусь в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>... Пришлось мне уехать", - сказал Рововой в видеообращении, размещенном в <a href="https://www.instagram.com/p/CEWZTNBHvTt/" target="_blank">Instagram</a>.По словам Ровового, он инициировал создание стачкома на предприятии, шла подготовка к сбору подписей работников предприятия за забастовку и планомерную остановку производства. Лидер стачкома пояснил, что в минувший четверг протестующие решили взять паузу, чтобы юридически оформить свои требования, уведомление о забастовке и собранные подписи.Лидер стачкома рассказал, что 21 августа заметил дежуривших у его дома сотрудников правоохранительных органов и обратился к своим соратникам, чтобы они пришли его поддержать. Рововой отметил, что в присутствии большого числа людей его не стали задерживать и при помощи "сочувствующих" ему удалось выехать из страны, поскольку еще не было возбуждено дело, а его данные еще не внесли в базу невыездных. Он сообщил, что попросил политического убежища у польской стороны и теперь его "дело рассматривается".Лидер стачкома заявил, что намерен из-за рубежа оказывать поддержку забастовщикам, а также тем, кто испытывает давление со стороны властей или уже пострадал.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, включая "Гродно Азот". Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html
https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576334763.html
Вот это правильно. вот это по мужски. Валите все недовольные в Польшу и Литву - там хорошо, там вас любят и поддержат, вы там наедитесь и свободы и демократии. а тот кто захочет с Лукашенко, тот пусть остаётся. "И все рады, все смеются".
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Молоток Батька Не прогнулся перед на циками
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польша
гродно
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, польша, гродно, белоруссия, в мире

Лидер стачкома "Гродно Азота" уехал в Польшу, опасаясь задержания

20:53 26.08.2020
1350
© Sputnik / Инна Гришук Протестующие возле "Гродно Азот"
Протестующие возле Гродно Азот
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Лидер стачкома белорусского предприятия "Гродно Азот" Юрий Рововой заявил, что вынужден был покинуть Белоруссию и уехать в Польшу из-за опасений быть задержанным.
"Я нахожусь в Варшаве... Пришлось мне уехать", - сказал Рововой в видеообращении, размещенном в Instagram.
По словам Ровового, он инициировал создание стачкома на предприятии, шла подготовка к сбору подписей работников предприятия за забастовку и планомерную остановку производства. Лидер стачкома пояснил, что в минувший четверг протестующие решили взять паузу, чтобы юридически оформить свои требования, уведомление о забастовке и собранные подписи.
Лидер стачкома рассказал, что 21 августа заметил дежуривших у его дома сотрудников правоохранительных органов и обратился к своим соратникам, чтобы они пришли его поддержать. Рововой отметил, что в присутствии большого числа людей его не стали задерживать и при помощи "сочувствующих" ему удалось выехать из страны, поскольку еще не было возбуждено дело, а его данные еще не внесли в базу невыездных. Он сообщил, что попросил политического убежища у польской стороны и теперь его "дело рассматривается".
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Лидер стачкома заявил, что намерен из-за рубежа оказывать поддержку забастовщикам, а также тем, кто испытывает давление со стороны властей или уже пострадал.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, включая "Гродно Азот". Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоПольшаГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот это правильно. вот это по мужски. Валите все недовольные в Польшу и Литву - там хорошо, там вас любят и поддержат, вы там наедитесь и свободы и демократии. а тот кто захочет с Лукашенко, тот пусть остаётся. "И все рады, все смеются".
26 августа, 20:57
Александр Невский
4600203
Молоток Батька Не прогнулся перед на циками
26 августа, 21:02
ASAlex Smolov
2400200
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