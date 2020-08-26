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Челябинская область
https://ria.ru/20200826/spg-1576337914.html
Запуск завода СПГ ускорит перевод транспорта на газ в Челябинской области
Запуск малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске Челябинской области позволит региону ускорить перевод и коммерческого, и РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:50
2020-08-26T15:50
челябинская область
россия
алексей текслер
леонид михельсон
новатэк
челябинская область
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Запуск малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа в <a href="http://ria.ru/location_Magnitogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Магнитогорске</a> Челябинской области позволит региону ускорить перевод и коммерческого, и общественного транспорта на газ, что улучшит экологию в крупных городах области, сообщил в среду губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Текслер</a>."<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" в среду официально запустил в работу в Магнитогорске свой первый малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа мощностью 40 тысяч тонн в год. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>, замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава "Новатэка" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Mikhelson/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Михельсон</a>.По словам <a href="http://ria.ru/location_Barysaw/" target="_blank" data-auto="true">Борисова</a>, по поручению президента России правительство реализует программу развития рынка газомоторного топлива. Перевод всех автотранспортных средств на этот вид топлива – это серьезный шаг вперед в улучшении экологической ситуации, сказал вице-премьер на церемонии открытия завода. Он выразил надежду, что "подобного рода заводы будут тиражироваться по всей стране"."Для нас большое и важное событие: мы открываем первый на Южном Урале завод по производству сжиженного природного газа. Таких производств на территории нашей страны пока немного, а правительственная программа, которая будет реализована, даст возможность расширить производство и потребление СПГ и в целом газомоторного топлива для разных нужд – и для нужд транспорта, и газификации, и промышленности. Челябинская область - регион-пилот, регион-лидер. Помимо современного и экологического чистого производства здесь будет работать порядка 50 человек, что для нас крайне важно. Это производство даст возможность перейти более быстрыми темпами на использование газомоторного топлива и для карьерной техники, и для любого коммерческого и общественного транспорта", - сказал Текслер на открытии завода.Он добавил, что регион сейчас активно развивает программу общественного транспорта, так, в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> приобретают 100 автобусов, и около половины из них будут работать на СПГ. "И здесь также мы регион-лидер. Такая техника не используется в стране, я имею в виду СПГ", - пояснил он.Кроме того, губернатор уточнил журналистам, что тема экологии очень актуальна для региона и значительное влияние на экологию области оказывает транспорт. Перевод транспорта на газомоторное топливо – существенный вклад в экологическое состояние городов региона, отметил он.По словам Сорокина, задача - максимально использовать этот потенциал для создания инвестиционных возможностей в стране. "Всегда тяжело быть среди первых, поэтому хочется поблагодарить компанию "Новатэк" и Челябинскую область за то, что своим примером… задается направление, по которому могут последовать другие. СПГ в качестве газомоторного топлива позволит существенно сократить выбросы загрязняющих веществ, улучшить экологию, а также позволит бизнесу существенно сэкономить на доставке, что улучшит инфраструктурную составляющую в нашей стране", - сказал он на открытии.По тем планам, которые мы перед собой ставим, – развить сеть криоАЗС, которые позволят полностью охватить все магистрали <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, то есть построить более 100 заправок с севера на юг и с запада на восток, отметил он. "Очень отрадно видеть, что это превращается в физические объекты, металл и, надеюсь, в ближайшие несколько лет это станет трендом", - добавил Сорокин.По данным пресс-службы правительства региона, завод мощностью 40 тысяч тонн в год предназначен для подготовки и сжижения природного газа с последующим использованием в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта в Челябинской области и в соседних регионах. С вводом завода в эксплуатацию Челябинская область одной из первых в стране перейдет на экологичный, экономичный и комфортный транспорт. В рамках политики импортозамещения, которую проводит ПАО "Новатэк", завод на 95% оснащен оборудованием отечественного производства.
https://ria.ru/20200810/1575593060.html
https://ria.ru/20200806/1575445709.html
https://realty.ria.ru/20200806/1575456482.html
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россия, алексей текслер, леонид михельсон, новатэк, челябинская область

Запуск завода СПГ ускорит перевод транспорта на газ в Челябинской области

15:50 26.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗапуск первого малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк"
Запуск первого малотоннажного СПГ-завода компании Новатэк
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Запуск малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске Челябинской области позволит региону ускорить перевод и коммерческого, и общественного транспорта на газ, что улучшит экологию в крупных городах области, сообщил в среду губернатор Алексей Текслер.
"Новатэк" в среду официально запустил в работу в Магнитогорске свой первый малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа мощностью 40 тысяч тонн в год. В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
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По словам Борисова, по поручению президента России правительство реализует программу развития рынка газомоторного топлива. Перевод всех автотранспортных средств на этот вид топлива – это серьезный шаг вперед в улучшении экологической ситуации, сказал вице-премьер на церемонии открытия завода. Он выразил надежду, что "подобного рода заводы будут тиражироваться по всей стране".
"Для нас большое и важное событие: мы открываем первый на Южном Урале завод по производству сжиженного природного газа. Таких производств на территории нашей страны пока немного, а правительственная программа, которая будет реализована, даст возможность расширить производство и потребление СПГ и в целом газомоторного топлива для разных нужд – и для нужд транспорта, и газификации, и промышленности. Челябинская область - регион-пилот, регион-лидер. Помимо современного и экологического чистого производства здесь будет работать порядка 50 человек, что для нас крайне важно. Это производство даст возможность перейти более быстрыми темпами на использование газомоторного топлива и для карьерной техники, и для любого коммерческого и общественного транспорта", - сказал Текслер на открытии завода.
Он добавил, что регион сейчас активно развивает программу общественного транспорта, так, в Челябинске приобретают 100 автобусов, и около половины из них будут работать на СПГ. "И здесь также мы регион-лидер. Такая техника не используется в стране, я имею в виду СПГ", - пояснил он.
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Кроме того, губернатор уточнил журналистам, что тема экологии очень актуальна для региона и значительное влияние на экологию области оказывает транспорт. Перевод транспорта на газомоторное топливо – существенный вклад в экологическое состояние городов региона, отметил он.
По словам Сорокина, задача - максимально использовать этот потенциал для создания инвестиционных возможностей в стране. "Всегда тяжело быть среди первых, поэтому хочется поблагодарить компанию "Новатэк" и Челябинскую область за то, что своим примером… задается направление, по которому могут последовать другие. СПГ в качестве газомоторного топлива позволит существенно сократить выбросы загрязняющих веществ, улучшить экологию, а также позволит бизнесу существенно сэкономить на доставке, что улучшит инфраструктурную составляющую в нашей стране", - сказал он на открытии.
По тем планам, которые мы перед собой ставим, – развить сеть криоАЗС, которые позволят полностью охватить все магистрали Российской Федерации, то есть построить более 100 заправок с севера на юг и с запада на восток, отметил он. "Очень отрадно видеть, что это превращается в физические объекты, металл и, надеюсь, в ближайшие несколько лет это станет трендом", - добавил Сорокин.
По данным пресс-службы правительства региона, завод мощностью 40 тысяч тонн в год предназначен для подготовки и сжижения природного газа с последующим использованием в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта в Челябинской области и в соседних регионах. С вводом завода в эксплуатацию Челябинская область одной из первых в стране перейдет на экологичный, экономичный и комфортный транспорт. В рамках политики импортозамещения, которую проводит ПАО "Новатэк", завод на 95% оснащен оборудованием отечественного производства.
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Челябинская областьРоссияАлексей ТекслерЛеонид МихельсонНоватэкЧелябинская область
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