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Бритни Спирс смутила фанатов "работой над телом"
Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram видео с домашними танцами в откровенном наряде, которое смутило многих ее фанатов. РИА Новости, 26.08.2020
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бритни спирс
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Американская певица <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a> опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CESyJMvgL5F/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео с домашними танцами в откровенном наряде, которое смутило многих ее фанатов.На записи видно, как артистка в коротких ярких шортах и спортивном бюстгальтере у себя дома энергично двигается под музыку.В описании к видео, набравшем более полутора миллионов просмотров, Спирс призналась, что "работа над телом" дается ей очень трудно, так как во время карантина все заведения закрыты, и ей некуда пойти. Кроме того, певица отметила, что раньше она чувствовала после тренировок "ледяной холод", но теперь узнала, что потеет, когда тренируется, и сейчас ей это нравится.Ролик и описание под постом смутили многих поклонников Бритни Спирс. "Она только что узнала, что потеет, когда тренируется? Кто это написал?", "Какой страшный танец и видео", "Ты не знаешь других движений?" , — прокомментировали ее признание пользователи Сети.В то же время другая часть фанатов поддержала певицу. "Если бы я только мог станцевать с тобой", "Люблю Бритни", "Ты прекрасна!", — написали они.
https://ria.ru/20200826/opeka-1576286853.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс

Бритни Спирс смутила фанатов "работой над телом"

03:57 26.08.2020 (обновлено: 03:58 26.08.2020)
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© AP Photo / Invision/Rob GrabowskiАмериканская певица Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс
© AP Photo / Invision/Rob Grabowski
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram видео с домашними танцами в откровенном наряде, которое смутило многих ее фанатов.
На записи видно, как артистка в коротких ярких шортах и спортивном бюстгальтере у себя дома энергично двигается под музыку.
В описании к видео, набравшем более полутора миллионов просмотров, Спирс призналась, что "работа над телом" дается ей очень трудно, так как во время карантина все заведения закрыты, и ей некуда пойти. Кроме того, певица отметила, что раньше она чувствовала после тренировок "ледяной холод", но теперь узнала, что потеет, когда тренируется, и сейчас ей это нравится.
Ролик и описание под постом смутили многих поклонников Бритни Спирс. "Она только что узнала, что потеет, когда тренируется? Кто это написал?", "Какой страшный танец и видео", "Ты не знаешь других движений?" , — прокомментировали ее признание пользователи Сети.
В то же время другая часть фанатов поддержала певицу. "Если бы я только мог станцевать с тобой", "Люблю Бритни", "Ты прекрасна!", — написали они.
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