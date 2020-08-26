https://ria.ru/20200826/spears-1576311969.html

Бритни Спирс смутила фанатов "работой над телом"

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram видео с домашними танцами в откровенном наряде, которое смутило многих ее фанатов. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:57

2020-08-26T03:57

2020-08-26T03:58

новости культуры

знаменитости

звезды

культура

бритни спирс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150924/42/1509244239_0:320:2272:1598_1400x0_80_0_0_428b53fbfbf72ab3714694197fd90d28.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Американская певица <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a> опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CESyJMvgL5F/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видео с домашними танцами в откровенном наряде, которое смутило многих ее фанатов.На записи видно, как артистка в коротких ярких шортах и спортивном бюстгальтере у себя дома энергично двигается под музыку.В описании к видео, набравшем более полутора миллионов просмотров, Спирс призналась, что "работа над телом" дается ей очень трудно, так как во время карантина все заведения закрыты, и ей некуда пойти. Кроме того, певица отметила, что раньше она чувствовала после тренировок "ледяной холод", но теперь узнала, что потеет, когда тренируется, и сейчас ей это нравится.Ролик и описание под постом смутили многих поклонников Бритни Спирс. "Она только что узнала, что потеет, когда тренируется? Кто это написал?", "Какой страшный танец и видео", "Ты не знаешь других движений?" , — прокомментировали ее признание пользователи Сети.В то же время другая часть фанатов поддержала певицу. "Если бы я только мог станцевать с тобой", "Люблю Бритни", "Ты прекрасна!", — написали они.

https://ria.ru/20200826/opeka-1576286853.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, бритни спирс