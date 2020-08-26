https://ria.ru/20200826/sovet-1576312064.html

В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет

Более 200 жителей Хабаровского края подали заявление на вступление в Народный совет при губернаторе, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T04:03

2020-08-26T04:03

2020-08-26T09:14

россия

михаил дегтярев

хабаровск

хабаровский край

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 26 авг — РИА Новости.</strong> Более 200 жителей <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> подали заявление на вступление в Народный совет при губернаторе, сообщило правительство региона."За неделю, с момента объявления о старте, уже поступило 229 заявлений от жителей региона. Большинство из них (200) зарегистрированы через специальную форму на портале "Голос27". Сейчас претендентам необходимо заручиться поддержкой своих сторонников. Постепенно по каждой кандидатуре на онлайн-площадке открывается рейтинговое голосование", — говорится в сообщении.Для включения в Народный совет необходимо получить не менее 250 голосов в поддержку. По данным главного управления внутренней политики правительства края, уже есть пять претендентов, которые к среде "перешагнули" минимальный порог голосов. Кроме того, поступило семь заявлений от граждан, которые активно ведут личные страницы в социальных сетях. Еще два человека уже предоставили подписные листы в свою поддержку.Активно формируется и список кандидатов, которые могут присоединиться к работе совета по личному приглашению врио губернатора края <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev" target="_blank">Михаила Дегтярева</a>. По предварительным данным, в списке сейчас 20 человек. Среди них политологи, социологи, научные деятели, активные граждане из районов края.Заявки принимаются до 9 сентября включительно. Попасть в Народный совет по-прежнему можно несколькими способами. Самый популярный из них — размещение заявки на электронной платформе <a href="https://golos27.ru/#/main" target="_blank">"Голос.27"</a>. Первое заседание запланировано на середину сентября.Народный совет формируется по инициативе врио губернатора края Дегтярева для прямого общения власти и населения. Попасть в него могут все желающие.

https://ria.ru/20200818/1575917258.html

https://ria.ru/20200820/1576014863.html

Damir Aliev убирайте Дегтярева - его там ненавидят. не доводите до греха. 140

Сергей Кочетков Жители не продовайтесь. Не верьте врагам дары приносящим. 118

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россия

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество