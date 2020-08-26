https://ria.ru/20200826/sotspodderzhka-1576322976.html

Почти 40 мер соцподдержки семей с детьми действуют в Воронежской области

Почти 40 мер социальной поддержки семей с детьми действуют в Воронежской области, сообщила Воронежская областная дума. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:43

2020-08-26T11:43

2020-08-26T11:43

воронежская область

владимир нетесов

владимир путин

воронежская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155566/92/1555669239_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_064b60b1555093658730b423b2f535ec.jpg

<strong>ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Почти 40 мер социальной поддержки семей с детьми действуют в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщила Воронежская областная дума.В Воронежской областной думе подвели итоги работы регионального парламента VI созыва.Как отметила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, в законодательстве региона сформирована широкая система стимулирующих мер, направленных на социальную поддержку лиц с семейными обязанностями, стимулирование рождаемости и другие составляющие."Это пособия, выплаты, компенсации, которые предоставляются семьям с детьми на основании принципа адресности и с соблюдением критериев нуждаемости – всего около 40 мер, финансируемых из областного бюджета", - сообщает заксобрание.Решение этой задачи, как отмечает дума, в регионе осуществляется комплексно, в тесном взаимодействии областного парламента с профильными исполнительными органами государственной власти Воронежской области, а также с органами местного самоуправления муниципальных образований. Также ведется активная работа по выполнению посланий и поручений президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. В частности, из последних законодательных решений облдумы можно отметить документ, который позволит с 1 сентября 2020 года обеспечить бесплатным питанием всех без исключения младшеклассников региона.Как пояснил председатель Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетёсов</a>, региональным законодательством предусмотрены единовременные выплаты (200 тысяч рублей) за второго ребенка матерям, не достигшим 28 лет. Кроме того, увеличен со 116 тысяч до 150 тысяч рублей размер регионального материнского капитала.Также депутаты Воронежской областной думы шестого созыва ежегодно принимают законодательные акты о продлении действия ряда мер соцподдержки, которые предоставляются исключительно за счет областных средств. Это касается выплат компенсации за наем жилья детям-сиротам, предоставления регионального маткапитала, льгот на проезд для отдельных категорий граждан.В марте этого года депутаты проголосовали за поправки, которые направлены на повышение доступности первичной медпомощи в регионе. В частности, для врачей скорой медпомощи, фельдшеров и фельдшеров ФАПов теперь предусмотрены единовременные выплаты при трудоустройстве в государственные медорганизации, а также в ряде случаев ежемесячные денежные компенсации платы за наем жилья.В сфере охраны здоровья думой были приняты законы, которыми установлены дополнительные ограничения курения табака в общественных местах, запрещена продажа аналогов снюсов и вейпов несовершеннолетним.

https://ria.ru/20200825/voronezh-1576270444.html

https://ria.ru/20200824/voronezh-1576245189.html

https://rsport.ria.ru/20200821/skalolazanie-1576087367.html

https://ria.ru/20200710/1574153614.html

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, владимир путин, воронежская область, общество