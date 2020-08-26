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https://ria.ru/20200826/snimok-1576340709.html
Мужчина поразил читателей воссозданным снимком с отцом
Мужчина разместил на портале Reddit фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:28
2020-08-26T16:28
семья
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Мужчина разместил на портале <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/ifxgz6/my_dad_holding_me_as_a_baby_me_holding_my_newborn/" target="_blank">Reddit</a> фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей.Слева он поместил старое <a href="https://ria.ru/photolents/" target="_blank">фото</a> папы с ним на руках, а справа попытался максимально точно воссоздать снимок. Участников дискуссии поразило сходство родственников и усы, которые мужчина отрастил ради фотографии."Главный вопрос, станет ли ребенок когда-нибудь тоже отращивать усы?" — пошутил пользователь Jess1743."Ты похож на своего отца больше, чем он сам на себя" — посчитал HeartVoid."Итак, мы начали клонировать людей?" — написал Rumple100.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
семья, в мире

Мужчина поразил читателей воссозданным снимком с отцом

16:28 26.08.2020
1644
© Фото : DasMech/RedditФото, опубликованное пользователем DasMech в социальной сети Reddit
Фото, опубликованное пользователем DasMech в социальной сети Reddit
© Фото : DasMech/Reddit
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мужчина разместил на портале Reddit фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей.
Слева он поместил старое фото папы с ним на руках, а справа попытался максимально точно воссоздать снимок.
"Мой отец держит меня на руках, я держу своего новорожденного сына" — подписал пост молодой человек.
Участников дискуссии поразило сходство родственников и усы, которые мужчина отрастил ради фотографии.
"Главный вопрос, станет ли ребенок когда-нибудь тоже отращивать усы?" — пошутил пользователь Jess1743.
"Ты похож на своего отца больше, чем он сам на себя" — посчитал HeartVoid.
"Итак, мы начали клонировать людей?" — написал Rumple100.
Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где его дед позирует на фоне Императорского дворца в Токио
12 августа, 15:08
Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью
1944113
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