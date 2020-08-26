https://ria.ru/20200826/snimok-1576340709.html
Мужчина поразил читателей воссозданным снимком с отцом
Мужчина разместил на портале Reddit фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:28
2020-08-26T16:28
2020-08-26T16:28
семья
в мире
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576340063_0:228:1024:804_1400x0_80_0_0_d389ff4858ced7fc86e311bdbb2d2d5b.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Мужчина разместил на портале <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/ifxgz6/my_dad_holding_me_as_a_baby_me_holding_my_newborn/" target="_blank">Reddit</a> фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей.Слева он поместил старое <a href="https://ria.ru/photolents/" target="_blank">фото</a> папы с ним на руках, а справа попытался максимально точно воссоздать снимок. Участников дискуссии поразило сходство родственников и усы, которые мужчина отрастил ради фотографии."Главный вопрос, станет ли ребенок когда-нибудь тоже отращивать усы?" — пошутил пользователь Jess1743."Ты похож на своего отца больше, чем он сам на себя" — посчитал HeartVoid."Итак, мы начали клонировать людей?" — написал Rumple100.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семья, в мире
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Мужчина разместил на портале Reddit
фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей.
Слева он поместил старое фото
папы с ним на руках, а справа попытался максимально точно воссоздать снимок.
"Мой отец держит меня на руках, я держу своего новорожденного сына" — подписал пост молодой человек.
Участников дискуссии поразило сходство родственников и усы, которые мужчина отрастил ради фотографии.
"Главный вопрос, станет ли ребенок когда-нибудь тоже отращивать усы?" — пошутил пользователь Jess1743.
"Ты похож на своего отца больше, чем он сам на себя" — посчитал HeartVoid.
"Итак, мы начали клонировать людей?" — написал Rumple100.