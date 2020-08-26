https://ria.ru/20200826/snimok-1576340709.html

Мужчина поразил читателей воссозданным снимком с отцом

Мужчина разместил на портале Reddit фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:28

2020-08-26T16:28

2020-08-26T16:28

семья

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Мужчина разместил на портале <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/ifxgz6/my_dad_holding_me_as_a_baby_me_holding_my_newborn/" target="_blank">Reddit</a> фотографию отца и собственную, чем удивил пользователей.Слева он поместил старое <a href="https://ria.ru/photolents/" target="_blank">фото</a> папы с ним на руках, а справа попытался максимально точно воссоздать снимок. Участников дискуссии поразило сходство родственников и усы, которые мужчина отрастил ради фотографии."Главный вопрос, станет ли ребенок когда-нибудь тоже отращивать усы?" — пошутил пользователь Jess1743."Ты похож на своего отца больше, чем он сам на себя" — посчитал HeartVoid."Итак, мы начали клонировать людей?" — написал Rumple100.

https://ria.ru/20200812/1575694793.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семья, в мире